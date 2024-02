NOVA FABRIKA U SURČINU NAPRAVLJENA BEZ SUBVENCIJA: Vučić - Važno je da što pre dođemo do jedinstvenog evropskog tržišta

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom obilaska nove fabrike kompanije Nestle za proizvodnju obroka na biljnoj bazi u Surčinu da pre dve godine tu ništa nije postojalo, kao i da je fabrika napravljena bez državnih subvencija.

FOTO: Novosti

- Želim da istaknem da kompanija Nestle nije tražila nikakve podsticaje od Srbije. Najviše volim kad je to tako. Mi ne bežimo od toga, da su nam tražili, mi bismo učestvovali u tome, pomogli bismo investiciju, zato što je ona važna za naše ljude - rekao je predsednik.

On je ukazao da se moramo da učvrstimo regionalno tržište jer je to put ka jedinstvenom evropskom tržištu.

- Srbija se toga ne plaši, mi ćemo tome da damo svoj najviši doprinos i o tome ćemo koliko sutra da nastavimo razgovore. Za nas su pitanja zelenih koridora, PEN konvencije, i mnoge druge stvari od ključnog značaja, mnogo više nego pare koje neko drugi može da nam da za rast. Mi na današnji dan imamo preko 4 milijarde evra na računu. Nama pare nisu potrebne, potrebno nam je nešto što može značajno da doprinese ubrzanom razvoju i približavanju u budućnosti onome što smo zacrtali. Uz to nam je važno to da što pre dođemo do jedinstvenog evropskog tržišta. Naravno da to nije lako - ali kada sve te probleme prevaziđemo i kada se dogovorimo sa Evropljanima, to će biti ogroman korak napred za našu zemlju i ogromna prilika za ubrzani razvoj - rekao je Vučić.

BONUS VIDEO:

Svečano otvorena fabrika Nestle u Surčinu