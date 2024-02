"BARCINO" OSTAVIO PUTNIKE KRATKIH RUKAVA? Potraživanja oštećenih, verovatno, premašuju osiguranu sumu od 250.000 evra

ISPLATU naknade štete putnicima, koji su imali uplaćene, a narealizovane aranžmane kod turističke agencije "Barcino turs", "Milenijum osiguranje" počelo je 12. februara za one koji su dostavili potpunu dokaznu dokumentaciju. Ovih dana je objava na društvenim mrežama jedne putnice da je prilično zakinuta za povraćaj novca, privukla pažnju javnosti i izazvala zabunu među oštećenima.

Foto: D. Milovanović

- Upravo sam dobila uplatu "Milenijum osiguranja" - napisala je ona. - Ja sam platila aranžman "Barcinu" 84.130, a "Milenijum" mi je uplatio 50.478 dinara.

Međutim, kako saznajemo u "Milenijum osiguranju", kod koga "Barcino" ima polisu, iznosi koje su sada dobili putnici nisu konačni, jer je za to potrebno da svi oštećeni podnesu odštetni zahtev, što sada nije slučaj. Da putnici ne bi dugo čekali da se okonča ta procedura kako bi dobili svoj novac, ova osiguravajuća kuća je počela sa isplatom samo nespornog dela. "Milenijum osiguranje" procenjuje da postoji velika verovatnoća da će iznos potraživanja oštećenih premašiti iznos osigurane sume od 250.000 evra. U tom slučaju bi se povraćaj snižavao srazmerno po putniku, odnosno svim putnicima bi u istom procentu bio smanjen iznos novca za obeštećenje, ali to će se znati tek kada svi podnesu odštetne zahteve.

- Trenutno je u toku isplata samo nespornog srazmernog dela štete prema putnicima koji su dostavili kompletnu dokaznu dokumentaciju, dok se ne prijave svi putnici koji su kupili aranžmane u osiguranom periodu - ističu u ovoj osiguravajućoj kući. - Proces prijave odštetnih zahteva putnika "Barcina" još uvek traje. Prema podacima kojima "Milenijum osiguranje" trenutno raspolaže, postoji velika verovatnoća da će iznos potraživanja oštećenih putnika premašiti iznos osigurane sume od 250.000 evra. Kada svi preostali putnici, a koji to do sada nisu, budu podneli svoje odštetne zahteve, isplatiće se proporcionalno i ostatak potraživanja, do ukupne osigurane sume.

Oni ističu da su u stalnoj komunikaciji sa Ministarstvom turizma radi utvrđivanja ukupne visine potraživanja i broja putnika koji još uvek nisu podneli odštetne zahteve, sa ciljem procene dovoljnosti sume osiguranja za potpuno obeštećenje svih putnika. "Milenijum osiguranje" podseća da su više puta direktno pozivali oštećene da prijave zahteve za isplatu naknade za aranžmane koje su kupili kod turističke agencije "Barcino turs" na teritoriji Srbije i da koriste i ovu priliku za to. Poručuju i onima koji su podneli odštetne zahteve bez kompletne dokazne dokumentacije, da što pre postupe po instrukcijama i dopisima koje im je "Milenijum osiguranje" dostavilo, kako bi se proces rešavanja zahteva u najkraćem mogućem roku okončao.

Turistička inspekcija proglasila je početkom januara insolventnost agencije "Barcino turs", odnosno nemogućnost isplaćivanja dospelih potraživanja. Agencija je bila u blokadi od 30. oktobra zbog duga. Turistička inspekcije je u postupcima nadzora po prijavama građana, preduzela više upravnih i kaznenih mera.

Doneto je rešenje o privremenoj zabrani organizovanja turističkih putovanja, podneti su zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka za utvrđene prekršaje. Podnet je i predlog za oduzimanje licence zato što za otkazana putovanja nisu vraćena uplaćena sredstva putnicima u zakonom propisanom roku, i što za ugovorena putovanja nije obezbeđen smeštaj.

POTREBNA DOKUMENTA OBRAZAC za prijavu štete za nerealizovane aranžmane kod turističke agencije "Barcino turs" i upitnik mogu se preuzeti na sajtu "Milenijum osiguranja". Spisak neophodne dokumentacije uključuje pisani ugovor o turističkom putovanju, opšte uslove putovanja, program turističkog putovanja, potvrdu o garanciji putovanja, dokaz o plaćanju ugovorene cene putovanja u celosti ili delimično - fiskalni računi, avansni računi uz fiskalni račun, izvod iz banke, zatim očitanu ličnu kartu i broj tekućeg računa oštećenog putnika.