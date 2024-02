VUČIĆ I MICOTAKIS NA SRPSKO-GRČKOM POSLOVNOM FORUMU: Grčke kompanije dobrodošle u Srbiju - Biće deo uspeha koji će srpska privreda ostvariti

SRPSKO-grčki poslovni forum održan je u Palati Srbija u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Vlade Grčke Kirijakosa Micotakisa, a otvarajući forum predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež je rekao da na skupu prisustvuje oko 360 biznismena.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić/Strahinja Aćimović

Važna prezentacija ministra Siniše Malog

Ministar Siniša Mali je predstavio prezentaciju o projektima koji slede u narednim godinama, do izložbe Ekspo 2027 u Beogradu, koju je okarakterisao kao "najveću razvojnu šansu".

Govorio je i o programu "Skok u budućnost" koji je nedavno prezentovao predsednik Vučić.

Ministar Mali je ukratko predstavio projekat Skok u budućnost, kao i kako će izgledati Nacionalni stadion, Ekspo kompleks i sajamski kompleks.

Foto: Tanjug/Včladimir Šporčić

- To je naša najveća razvojna šansa. U oštroj konkurenciji pobedili smo Argentinu, Ameriku... Vučić je pre nedavno predstavio program "Skok u budućnost" koji predstavlja značajne investicije u sve sfere našeg života. Sve što se dešava u našoj zemlji i Evropi i svetu, sve se zasniva na rastu. Srbija je imala prošle godine 2,5 stopu rasta. Prošle godine smo prešli granicu BDP-a od 69 milijardi. Ako sve bude kako smo isplanirali, očekujemo da ćemo za tri godine stići na 100 milijardi BDP-a. To je ogroman skok unapred za celu našu ekonomiju - rekao je Mali.

Foto: Tanjug/Včladimir Šporčić

Istakao je da je Srbija dostigla rekordno visoku zaposlenost, da se grade industrijski parkovi, ulaže u poljoprivredu, zdravstvo, prosvetu, putnu infrastrukturu.

- Za Ekspo ćemo napraviti ceo novi kompleks, očekujemo milijardu evra neto efekta od dolaska ljudi na Ekspo. Tamo ćemo napraviti i centar za vodene sportove, Nacionalni stadion, a sve to na 200 hektara površine - rekao je ministar Mali.

Naveo je da su rokovi kratki i da bi sve trebalo da bude gotovo do kraja 2026. godine. Očekuje da će na ono što ulaže država reagovati i privatni kapital i da će biti ulaganja i od strane privatnika. Dodaje da će se graditi i brza pruga koja povezuje centar Beograda sa aerodromom i Ekspom. Navodeći šta je urađeno u pripremi za Ekspo, rekao je da je započeta izgradnja prve linije metroa, da je otvorena nova železnička stanica i da se gradi nova autobuska stanica.

- Ekspo nas gura da budemo još agilniji i bolji. To je investicija koja nas gura napred - istakao je on.

Skrenuo je pažnju i na projekat Beograd na vodi, za koji je rekao da je najveće gradilište napravljeno od najružnijeg dela grada i naveo da se u ovom naselju grade tržnice, muzeji, hoteli, pešački mostovi.

Pozvao je grčke privrednike da ulažu u Srbiju i istakao da će im Srbija uvek biti pouzdan partner.

Micotakis: Grčke kompanije biće deo uspeha koji će srpska privreda ostvariti

Predsednik Vlade Grčke Kirijakos Micotakis izjavio je da vidi da Srbija ima ambiciozne privredne ciljeve koje želi da ostvari do 2027. godine i da je uveren da će grčke kompanije postati deo uspeha koji će srpska privreda ostvariti.

- Naše prisustvo na ovom forumu dokaz je da je prijateljstvo Srbije i Grčke čvrsto ukorenjeno i da imamo priliku da napravimo veliki skok u našim ekonomskim odnosima. Robna razmena naše dve zemlje je 750 MILIONA evra, a možemo i mnogo bolje - rekao je Micotakis.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić/Strahinja Aćimović

Premijer Grčke zatražio je od grčkih kompanija koje su prisutne na forumu da sa posebnom pažnjom isprate veliki napredak koji je Srbija ostvarila u proteklim godinama.

- Srbija ima ambiciozne planove - želi da dostigne 100 milijardi dolara BDP-a do 2027. godine. Reč je o izgradnji infrastrukture, energetici, upravljanju otpadom. Uveren sam da će grčke kompanije biti deo uspeha koji će srpska privreda ostvariti - istakao je on. Micotakis je podsetio da je Grčka izašla iz produžene ekonomske krize, da je njen izvoz premašio 70 milijardi evra i da je spustila stopu nezaposlenosti. Kako je rekao, 33 odsto Grka imalo je platu između jedne i tri hiljade evra, a danas je taj broj porastao, dodavši da je primetio i da su i u Srbiji porasle minimalna i prosečna zarada.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić/Strahinja Aćimović

- Cilj je blagostanje za sve. Srbija je moćna izvozna zemlja. Veliku pažnju pridajemo i koridorima koji povezuju Srbiju i Grčku preko Severne Makedonije. Želimo da veći deo tog izvoza prolazi kroz Grčku i bitno nam je da unapredimo železničku mrežu - istakao je Micotakis. Premijer Grčke rekao je i da njegova zemlja može snabdevati Srbiju prirodnim gasom, da može da koristi ovdašnje kapacitete za njihovo skladištenje i pomogne našoj zemlji u tranzicionom periodu.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić/Strahinja Aćimović

- Razgovarao sam sa predsednikom Srbije o našim bankama koje su bile prinuđene da napuste srpsko tržište. Sada imamo jaču moć i možemo da se vratimo - dodao je Micotakis.

Vučić: Grčke kompanije dobrodošle u Srbiju - Pokažite interes za srpsko tržište

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je na otvaranju Srpsko-grčkog poslovnog foruma da su grčke kompanije dobrodošle u Srbiji, i pozvao je grčke finansijske institucije, a posebno banke, da ponovo pokažu interes za srpsko tržište.

Vučić je naglasio da Srbiju sa Grčkom povezuju emocije i istinsko prijateljstvo i da Srbi vole Grčku. Naglasio je da treba imati racionalan pristup u našim odnosima u budućnosti i izrazio uverenje da zajednički može da se uradi mnogo toga.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

- Moraćemo da radimo više i da se borimo za svaku i grčku i srpsku kompaniju, da se borimo i za naš ulazak na grčko tržište u različitim oblastima, ali da privlačimo što je moguće više grčkih kompanija ovde. Ja sam zato ne slučajno zamolio premijera Micotakisa danas, iako znam da je to pitanje tržišnog poslovanja, da zamoli i grčke finansijske institucije, posebno grčke banke, da ponovo pokažu interes za srpsko tržište, jer je danas Srbija drugačija - naglasio je Vučić.

Takođe, istakao je da je Srbija ranije imala problem sa NPL-ovima, to jest problematičnim kreditima sa grčkim bankama od čak oko 30 odsto.

- Ta vremena su davno iza nas, davno prošla, imajući u vidu značaj i mogućnost grčkog investiranja u Srbiju, bilo bi veoma važno kada bismo imali dodatne finansijske institucije koje bi mogle to da podrže. Mi ćemo da garantujemo punu i pravnu i političku i svaku drugu sigurnost, uvereni smo da finansijski podaci stanja javnih finansija Srbije dovoljno snažno govore o našem trajnom opredeljenju, da to ostane tako dovoljno snažno - naveo je Vučić.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

- Želim da kažem svim predstavnicima grčkih kompanija - dobrodošli ste u Srbiju, poručio je Vučić. - Ovo što smo mi predvideli da radimo, to se neće završiti 2027. To će biti samo jedan zamajac. Samo jedan zamajac gde će apetiti postojati sve veći. Kada izgradimo jedan auto-put, uvek bismo počinjali nova dva. Kada izgradimo pet, uvek počinjemo novih 10. Tome nema kraja - rekao je Vučić. Predsednik Srbije je dodao da Srbija sve to uspeva da uradi uz visoku stopu rasta. - Bili smo po tome broj jedan u Evropi u kovid godini, čini mi se sa minimalnim minusom od 0,7 odsto. I tada je taj, rekao bih, ubrzani razvoj dodatno krenuo. U narednim godinama želimo da čak i prognoze Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) možemo da prevaziđemo - rekao je predsednik Srbije i ocenio da je MMF konzervativan kada su u pitanju procene. Vučić je dodao da su iz tog razloga važne nove investicije i ulaganja u izgradnju novih infrastrukturnih objekata, ali i ulaganje u digitalizaciju zemlje i u naučno-tehnološke parkove.

- Ja ću da budem sasvim otvoren prema vama, iako će se naljutiti mnogi iz građevinskog sektora u Srbiji. Mi nemamo dovoljno kapaciteta da to izgradimo. Kada damo našim kompanijama da grade određene sekcije auto-puta, uvek imam veliku nadu, ogromna očekivanja, ali i strah, hoćemo li da stignemo, hoćemo li da završimo na vreme. Sad smo u trci sa vremenom i ne smemo da se igramo - rekao je Vučić.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Predsednik je dodao da neophodna infrastruktura za održavanje Ekspa 2027. mora da bude završena do 1. decembra 2026. - Do toga nam je ostalo malo više od dve i po godine. Moramo da radimo danonoćno. I zato je potrebna i vaša podrška i vaša pomoć - istakao je Vučić. On je naglasio da je u planu još desetine velikih infrastrukturnih investicija za koje još uvek nisu urađeni ni projekte, a koji moraju biti završeni. - Sav strah mi je vezan za ovo da li ćemo uspeti ili ne? Postavili smo visoko letvicu, a do sada smo uspevali gotovo u svemu što smo od velikih stvari govorili - rekao je Vučić.

Dodao je da je u Srbiji trenutno prisutan veliki broj radnika, ali da ga posebno raduje što se po prvi put iz inostranstva vraćaju i građani Srbije. - Imamo 21.000 ljudi koji dolaze, što iz regiona, što iz Evrope, a vraćaju se čak i iz Kanade. Iz Nemačke se čak 1.164 ljudi vratilo. Iz Švajcarske 595, a mislim da se vratilo iz Austrije nešto više od 1.000. Kako se povećavaju plate u Srbiji, kako se povećavaju prilike, ljudi počinju da se vraćaju u zemlju - istakao je Vučić. On je naglasio da Grčka ima veći bruto domaći proizvod nego Srbija i da su ljudi u Srbiji svesni koliko je Grčka osposobljena kada su u pitanju infrastrukturni projekti. - Čudesno je pogledati kako izgleda oko Atine. Čestitam vam na ovome što sada radite u Solunu, oko metroa. Očekujem da dobijem poziv za otvaranje metroa u Solunu i mislim da će to biti jedan od najlepših u Evropi - ocenio je Vučić. Predsednik je dodao da očekujemo da će do kraja 2028. ili 2029. godine i Beograd otvoriti prvu liniju metroa. - Ali tek smo krenuli u stvarne radove i verujem da ćemo se suočiti sa brojnim problemima. I zato imamo još mnogo toga da učimo - rekao je Vučić. On je dodao da ja potrebno uraditi još dosta toga pre sledeće sednice Visokog saveta i po pitanju trgovine, ali i transporta i logistike.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

- Ukupan deo transporta, transportne industrije u EU je na nivou pet odsto BDP, a u Srbiji je na svega 3,8-3,9 odsto. Mi moramo da podignemo naše logističke i transportne kapacitete u celini. Takođe potrebno je da razgovaramo i o energetici, ali i o putnoj, železničkoj infrastrukturi - istakao je Vučić. On je ocenio i da saradnja u turizmu može biti unapređena. - Moramo da uradimo više kako bismo privukli grčke turiste, ne samo u Beograd, već i na Kopaonik, Zlatibor, naše planinske centre. Ja mislim da nije potreban poseban poziv srpskim turistima u Grčku, ali nikad nije naodmet da se to poveća, posebno zato što Srbi troše sve više novca - ocenio je Vučić. Predsednik Srbije je dodao da neće biti zadovoljan ukoliko trgovinska razmena između Srbije i Grčke bude milijardu ili milijardu i po evra.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

- Ja verujem da mi u naredne tri godine treba da postavimo cilj na tri milijarde, pa kad pređemo dve milijarde da kažemo da smo nešto uradili, ali da i dalje nismo zadovoljni kako bismo razvoj mogli dodatno da ubrzamo - zaključio je Vučić.

Ministri Vlade Srbije Jelena Tanasković, Dubravka Đedović Handanović, Goran Vesić i Tomislav Momirović predstavili su na forumu razvojne projekte naše zemlje.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike