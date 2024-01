VLADIMIR LUČIĆ: Odličan prijem za Telekom u SAD

FENOMENALAN prijem na koji smo naišli u Vašingtonu, to kako nas dočekuju u Briselu, kao i podrška najvažnijih finansijskih institucija u SAD i EU, najbolji su primer velike snage Telekoma Srbija i međunarodnog ugleda kompanije, izjavio je generalni direktor TS Vladimir Lučić.

Foto Tanjug

Prvi čovek najuspešnije srpske kompanije prethodnih dana je boravio u američkoj prestonici, gde je imao niz važnih sastanaka, među kojima se izdvajaju razgovori u Stejt departmentu i državnoj izvozno-uvoznoj Eksim banci.

Lučić je objasnio da Telekom sa Eksim bankom dogovara partnerstvo posvećeno najvažnijim projektima kompanije, među kojima su njena međunarodna ekspanzija i razvoj 5G mreže.

- Bili bismo tek druga kompanija na svetu koja sa Eksim bankom, a to je zvanična državna izvozno-uvozna agencija SAD, ima takvu saradnju. To bi bila još jedna potvrda snage Telekoma i maksimalne transparentnosti našeg poslovanja, koji su već dokazani partnerstvima sa Evropskom investicionom bankom, Evropskom bankom za obnovu i razvoj, kao i sa Svetskom bankom. Svi oni veruju u naš biznis plan i smatraju da pozitivno doprinosimo razvoju čitavog društva - izjavio je danas Vladimir Lučić za TV Hepi.

Generalni direktor Telekoma upoznao je sagovornike u Vašingtonu sa planom da srpski operater u toku ove godine počne sa radom u SAD, što je naišlo na vrlo pozitivne reakcije.

Ciljna grupa Telekoma u Americi biće pre svega dijaspora iz našeg regiona, a njima će se nuditiusluge mobilne telefonije, medijski sadržaji i digitalni servisi, koje srpska kompanija razvija u saradnji sa svetskim liderom Vodafonom. Širenje na Ameriku u 2024. uslediće nakon što je Telekom u 2023. postao prisutan u Nemačkoj i Turskoj, a pre toga u Švajcarskoj i Austriji, gde već ima više od 210.000 korisnika. Ambicije sa projektom za dijasporu su velike, pokrivaće se teritorije sa preko 500 miliona stanovnika, uz ogroman potencijal za povećanje broja korisnika, prihoda i dobiti.

Druga ključna tema Lučićevih sastanaka u Vašingtonu bili su problemi koje administracija Aljbina Kurtija pravi Telekomu na Kosovu i Metohiji.

- Snažno ćemo se braniti. Neću da dozvolim da nas bilo ko maltretira, a upravo tako se najbolje može opisati ponašanje Prištine prema našoj ćerki-firmi MTS na Kosovu. Kurtijeva administracija prošle godine nije uspela u pokušaju da nam zabrane rad na KiM, pa sada hoće da nam otimaju pare, da koče širenje MTS, da upadaju sa dugim cevima u naše prostorije i da zastrašuju zaposlene. Očekujem da SAD i EU najjasnije stave do znanja Kurtijevoj administraciji da Telekom ostavi na miru. Posle ove posete Vašingtonu još veći sam optimista da ćemo i iz ove bitke izaći kao pobednici, pokazaćemo da smo kompanija koja i te kako ume da zaštiti svoje interese kada su ugroženi - poručio je Vladimir Lučić.

Generalni direktor Telekoma ovog meseca imaće čitav niz aktivnosti povodom Kurtijevih napada na MTS, uključujući posetu Prištini i razgovore sa zapadnim diplomatama. Očekuje se i pozitivna reakcija EU.

- Kada je Kurtijeva administracija prošlog leta pokušala da nas ugasi, specijalni predstavnik EU Miroslav Lajčak i njegov tim odlično su reagovali, zbog čega sam im izuzetno zahvalan. Ubeđen sam da će tako biti i sada. Skandalozno ponašanje prištinske Agencije za zaštitu konkurencije i njenog direktora nije viđeno u evropskoj praksi. Priština maltretiranjem Telekoma drastično krši Briselski sporazum i čak sopstvene zakone, pokušavajući da ih retroaktivno primenjuje, narušava se sloboda konkurencije i dodatno otežava život Srba na KiM. Ono na šta u Prištini takođe nemaju odgovor, a što je argument koji SAD i EU odlično razumeju, jeste kako to da MTS na KiM nije imao bilo kakve veće probleme, normalno smo radili, sve do dolaska Kurtija na vlast - poručio je Vladimir Lučić.

Uz sve navedeno, prvi čovek Telekoma je ukazao na činjenicu da srpska kompanija bez ikakvih problema posluje na celom Zapadnom Balkanu, uključujući Hrvatsku i BiH, a probleme ima samo na Kosovu i Metohiji, zbog “nerazumnog ponašanja Kurtijeve administracije”.

Poslovni rekordi Telekoma i partnerstva za 5G

Prethodna godina je bila rekordna za poslovanje kompanije Telekom Srbija, izjavio je generalni direktor Vladimir Lučić.

- Prvi put u istoriji Telekoma bićemo blizu 1,5 milijarde evra ostvarenih prihoda, i to samo na teritoriji Srbije. Takođe, napravili smo rekordni neto profit od 300 miliona evra i sa preko 130 miliona evra na računu završili smo proteklu godinu. Prodaja antenskih stubova, a novac za to ne ulazi u pomenute cifre, ubrzaće finansiranje razvoja Telekoma, u šta spada nastavak izgradnje optičke mreže i baznih stanica, kao i širenje kompanije. Koliko je Telekom finansijski stabilan i uspešan vidi se i po tome kakve smo partnere dobili u prošloj godini, koja je bila globalno izuzetno teška za investicije. Planove i razvoj Telekoma Srbija u 2023. podržali su Bank of Amerika, Dojče banka, EBRD, Svetska banka, kao i izvozno-uvozna banka Švedske. Telekom Srbija je finansijski stabilan i snažan kao nikada pre - naglasio je Vladimir Lučić za TV Happy.



Pritom, očekuje se da će 2024. biti čak uspešnija.

- Jedan od najvažnijih projekata za ovu godinu je uvođenje 5G mreže. Mi smo spremni, bazne stanice koje montiramo u par najvećih gradova već sada su na toj tehnologiji i samo treba da ih uključimo. Partner za digitalne servise nam je Vodafon, a za 5G infrastrukturu EIB, koja je zvanična banka EU, takođe i izvozno-uvozna banka Švedske, plus očekujemo da se uključi američka izvozno-uvozna Eksim banka. Radimo i na partnerstvu sa Amazonom. Telekom Srbija će biti primer brzog rasta i maksimalne monetizacije 5G mreže - poručio je Vladimir Lučić.

Ističe rok za Koledž Evrope

Telekom Srbija je obezbedio stipendije za desetoro mladih ljudi iz Srbije za jednogodišnje postdiplomske studije na Koledžu Evrope, najprestižnijoj obrazovnoj instituciji EU. Prijavljuje se do 16. januara, na sajtu Koledža, koji će odabrati najuspešnije kandidate. Studije kreću u septembru 2024. i traju godinu dana.

- Pozivam sve iz naše zemlje koji imaju završen fakultet i zainteresovani su za usavršavanje iz oblasti evropskog prava, ekonomije i javne administracije da iskoriste ovaj poslednji rok i da se prijave na konkurs. Postdiplomske studije na Koledžu su prilika da se steknu velika znanja, ali i da se naprave jake veze širom Evrope. Telekom Srbija će svake godine davati deset stipendija. Dosad je iz Srbije bilo par prijavljenih godišnje, pa ćemo taj broj značajno povećati, da se naša zemlja znanjem dodatno približi EU - izjavio je generalni direktor TS Vladimir Lučić.