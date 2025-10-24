Telekom Srbije i PKS zajedno za još veću sajber bezbednost privrede
Privredna komora Srbije i Telekom Srbija potpisali su Memorandum o saradnji u oblasti unapređenja informacione i sajber bezbednosti privrednih subjekata u Srbiji. Cilj inicijative je da se poveća svest o sajber bezbednosti, identifikuju ranjivosti i pruži praktična podrška institucijama i preduzećima svih veličina u Srbiji. Memorandum su potpisali Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, i Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija.
Povodom potpisivanja memoranduma o saradnji, direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić rekao je da je ova kompanija tokom protekle godine intenzivno ulagala u sajber bezbednost, ne samo da bi zaštitila sopstvenu kompaniju, već i da bi imala rešenja i znanje da pomogne svim drugim kompanijama u Srbiji i regionu kako da zaštite svoje poslovanje od hakerskih napada.
„U današnjem geopolitički nestabilnom svetu, čak i same države ulažu u tehnologije sajber i hakerskih napada, što znači da će sve firme, manje ili više, u narednim godinama biti pod nekom vrstom sajber pretnji. Razvoj veštačke inteligencije dodatno povećava rizik, stvarajući mogućnost velikih šteta i manipulacija. Zato sve kompanije koje koriste internet kao ključni deo svoje funkcionalnosti moraju sagledati nivo rizika i načine zaštite“, rekao je Lučić.
On je dodao da Telekom Srbija, zahvaljujući znanju koje poseduje i tehnološkim kapacitetima, kao i snažnim vezama sa američkim kompanijama i institucijama koje se bave sajber bezbednošću, može da garantuje najnovija softverska rešenja prilagođena savremenim pretnjama.
„Naša prednost je i to što imamo više centara u Srbiji, uključujući i kol-centar koji funkcioniše 24 sata, kome kompanije mogu odmah da se obrate za savet i podršku u slučaju sajber napada“, rekao je Lučić.
Predsednik Privredne komore Srbije, Marko Čadež, istakao je da je zaštita svih kompanija u Srbiji od sajber napada jedan od najvažnijih zajedničkih zadataka PKS i Telekoma Srbija.
„Govorimo o problemu koji se tiče svih nas, a to je pitanje bezbednosti i sigurnosti u sajber prostoru“, rekao je Čadež i dodao da su za odbranu od sajber napada potrebni dobri stručnjaci, znanje i pouzdani sistemi zaštite, a upravo je Telekom Srbija pravi partner za razvoj adekvatnih rešenja.
Zajednički projekat PKS i Telekoma Srbija imaće nekoliko segmenata. Prvi je da svaka kompanija, bez obzira na veličinu, može da proveri svoje trenutno stanje, da utvrdi gde je ranjiva, koliko može da bude pogođena i kakve posledice bi mogao da ima eventualni napad, dok je drugi deo projekta usmeren na edukaciju kompanija.
„Organizovaćemo radionice i seminare u Beogradu, ali i u svih 17 regionalnih privrednih komora širom Srbije, kako bismo došli do svake kompanije, naročito do malih i srednjih preduzeća koja možda i ne znaju šta ih čeka. Naš cilj je da to saznaju pre nego što bude kasno i da preduzmu mere zaštite na vreme“, rekao je predsednik PKS i istakao i da će kompanije imati pristup posebnim paketima zaštite koji nude osnovni nivo bezbednosti, prilagođen tipu kompanije, njenom poslovanju i identifikovanim rizicima.
