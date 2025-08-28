Sporazum o slobodnoj trgovini Srbije i Egipta stupa na snagu 1. septembra
SPORAZUM o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Arapske Republike Egipat počeće da se primenjuje u ponedeljak, 1. septembra, čime će gotovo 50 odsto poljoprivrednih i 30 odsto industrijskih proizvoda biti oslobođeno carina, istaknuto je na prezentaciji ovog sporazuma privrednicima u Privrednoj komori Srbije.
„Sporazum je rezultat višegodišnjih pregovora i predstavlja istorijski trenutak u ekonomskoj saradnji naših dveju zemalja“, izjavio je Mihailo Vesović, zamenik predsednika Privredne komore Srbije.
Prema njegovim rečima, u prvoj fazi najveću liberalizaciju imaće poljoprivredni proizvodi, uključujući zamrznuto voće i jabuke. Potpuno oslobađanje od carina očekuje se postepeno, tokom narednih deset godina, kada će preko 90 odsto poljoprivrednih i industrijskih proizvoda biti u bescarinskom režimu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Sporazum donosi i pojednostavljene administrativne procedure, sertifikaciju i smanjenje barijera u trgovini. Pored toga, otvara se prostor za nova ulaganja i zajedničke investicije kompanija iz Srbije i Egipta, posebno radi nastupa na trećim tržištima, istakao je Vesović.
Dodao je da Egipat predstavlja značajna vrata ka tržištima Afrike i Bliskog istoka, a ovaj sporazum otvara mogućnost povećanja izvoza srpskih proizvoda u te regione.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Tradicionalno dobri politički odnosi između dve zemlje, koji datiraju još iz vremena bivše Jugoslavije, poslednjih godina dobili su snažan ekonomski zamah, istakla je Jagoda Lazarević, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Srbije.
Lazarević je zahvalila institucijama koje su bile uključene u ovaj proces, a posebno Privrednoj komori Srbije, koja je bila ključni partner, organizovala brojne poslovne forume i planira da otvori predstavništvo u Egiptu, što će biti od velikog značaja za privredu.
Sporazum ne samo da otvara vrata širokom spektru srpskih proizvoda na jedno od najperspektivnijih afričkih tržišta, već donosi i korist građanima kroz niže cene uvozne robe, zahvaljujući ukidanju carina. Ovo je konkretan primer kako međunarodni sporazumi mogu direktno doprineti jačanju privrede i boljem životnom standardu naših građana, dodala je ministarka.
Srbija ostaje posvećena širenju svojih ekonomskih partnerstava, a Egipat je danas jedan od naših ključnih strateških prijatelja na afričkom kontinentu, poručila je Lazarević.
Srbija je prva zemlja sa Balkana koja je potpisala sporazum o slobodnoj trgovini sa Egiptom. Pregovori su započeti u junu 2022. godine, a ambasador Egipta u Beogradu Basel Salah istakao je da je sporazum „kruna saradnje“ dve zemlje i izrazio zadovoljstvo što svedoči ovom istorijskom trenutku.
„Tradicionalno prijateljski odnosi Srbije i Egipta sada su doveli do win-win situacije u ekonomskom smislu“, rekao je ambasador, navodeći da je u prvoj fazi primene fokus na bescarinskom izvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, a da će kasnije biti obuhvaćene i usluge.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
Komentari (0)