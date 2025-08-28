Preduzetnik

Sporazum o slobodnoj trgovini Srbije i Egipta stupa na snagu 1. septembra

В.Н.

28. 08. 2025. u 15:24 >> 15:59

SPORAZUM o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Arapske Republike Egipat počeće da se primenjuje u ponedeljak, 1. septembra, čime će gotovo 50 odsto poljoprivrednih i 30 odsto industrijskih proizvoda biti oslobođeno carina, istaknuto je na prezentaciji ovog sporazuma privrednicima u Privrednoj komori Srbije.

FOTO: PKS

„Sporazum je rezultat višegodišnjih pregovora i predstavlja istorijski trenutak u ekonomskoj saradnji naših dveju zemalja“, izjavio je Mihailo Vesović, zamenik predsednika Privredne komore Srbije.

Prema njegovim rečima, u prvoj fazi najveću liberalizaciju imaće poljoprivredni proizvodi, uključujući zamrznuto voće i jabuke. Potpuno oslobađanje od carina očekuje se postepeno, tokom narednih deset godina, kada će preko 90 odsto poljoprivrednih i industrijskih proizvoda biti u bescarinskom režimu.

Sporazum donosi i pojednostavljene administrativne procedure, sertifikaciju i smanjenje barijera u trgovini. Pored toga, otvara se prostor za nova ulaganja i zajedničke investicije kompanija iz Srbije i Egipta, posebno radi nastupa na trećim tržištima, istakao je Vesović.

Dodao je da Egipat predstavlja značajna vrata ka tržištima Afrike i Bliskog istoka, a ovaj sporazum otvara mogućnost povećanja izvoza srpskih proizvoda u te regione.

Tradicionalno dobri politički odnosi između dve zemlje, koji datiraju još iz vremena bivše Jugoslavije, poslednjih godina dobili su snažan ekonomski zamah, istakla je Jagoda Lazarević, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Srbije.

Lazarević je zahvalila institucijama koje su bile uključene u ovaj proces, a posebno Privrednoj komori Srbije, koja je bila ključni partner, organizovala brojne poslovne forume i planira da otvori predstavništvo u Egiptu, što će biti od velikog značaja za privredu.

Sporazum ne samo da otvara vrata širokom spektru srpskih proizvoda na jedno od najperspektivnijih afričkih tržišta, već donosi i korist građanima kroz niže cene uvozne robe, zahvaljujući ukidanju carina. Ovo je konkretan primer kako međunarodni sporazumi mogu direktno doprineti jačanju privrede i boljem životnom standardu naših građana, dodala je ministarka.

Srbija ostaje posvećena širenju svojih ekonomskih partnerstava, a Egipat je danas jedan od naših ključnih strateških prijatelja na afričkom kontinentu, poručila je Lazarević.

Srbija je prva zemlja sa Balkana koja je potpisala sporazum o slobodnoj trgovini sa Egiptom. Pregovori su započeti u junu 2022. godine, a ambasador Egipta u Beogradu Basel Salah istakao je da je sporazum „kruna saradnje“ dve zemlje i izrazio zadovoljstvo što svedoči ovom istorijskom trenutku.

„Tradicionalno prijateljski odnosi Srbije i Egipta sada su doveli do win-win situacije u ekonomskom smislu“, rekao je ambasador, navodeći da je u prvoj fazi primene fokus na bescarinskom izvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, a da će kasnije biti obuhvaćene i usluge.

Foto: ФОТО: ПКС

