Sadnja banana bez obzira gde živite: Ima jedna caka za uspeh - Evo šta treba da znate

AKO ste ikada poželeli da gajite drvo banane, ali ste mislili da je klima u kojoj živite previše hladna i odustali ste od te ideje, možda ćete ponovo razmisliti kada budete saznali kako možete uspešno da je gajite i u područjima gde je vreme malo hladnije.

Foto: Printscreen/Jutjub/NOVA BH televizija

Drvo banane je živopisna biljka, a njeni plodovi omiljena užina i mnogi bi je rado gajili. Prvo što morate da uradite da biste sebi ispunili želju, to je da odaberete sortu koju ćete gajiti.

Postoje sorte koje su otporne na hladnoću kao što je „basjoo“. Prilikom izbora vrste važno je imati na umu da, iako će biti predivan dodatak dvorištu, mnoge sorte se smatraju samo ukrasnim.

Za jestive banane možda biste trebali da razmislite o manjim sortama, patuljastim, koje mogu da se posade u velike saksije i koje možete da unesete u zatvoren prostor kada napolju postane dovoljno hladno. U nekim slučajevima, verovatno ćete morati plod da berete nešto ranije i da pustite da samostalno sazri.

Banana voli puno sunca i zato joj je potrebna pozicija sa najmanje 12 sati sunčeve svetlosti dnevno. Takođe, potrebno je dobro drenirano tlo. Uobičajena baštenska zemlja ili loša zemlja koja sadrži glinu je preteška za nju, pa morate paziti prilikom odabira mesta za sadnju. Banana ne podnosi da su joj „mokre noge“, te je duboko, rastresito i dobro drenirano zemljište ključno za njen opstanak.

Kada odaberete mesto za sadnju na otvorenom, neophodno je da proverite da li je zaštićeno od naleta vetra. Zapravo, najbolje je odabrati toplo, osunčano mesto na južnoj ili jugoistočnoj strani kuće. Sadnicu je neophodno da posadite minimum 15 cm duboko.

Preporučuje se lagana prihrana svaki put kada zalivate biljku, jer banana traži dosta prihrane.

Preduzmite sve mere da zaštite bananu od hladno vremena. Ona ne podnosi temperature ispod nule. Glavno stablo i koren treba posebno zaštiti (prekrivkom, malčem) i održati kako bi se biljka vratila sledeće sezone. Struktura korena u obliku lukovice je ono što morate da zaštite kako biste održali drvo banane.

Za područja za blažim zimama:

Postavite gust malč oko korena drveta - to će sprečiti izmrzavanje. Možete u malč da izmešate isečeno lišće banane, iseckani papir, drugo lišće, piljevinu. Nemojte koristiti tresetnu mahovinu, jer će ona da drži zemlju prevlažnom, što će izazvati truljenje korena. Ako je zima vlažna, malč stavite u plastične vrećice i stavite ih preko korena.

Sledeća važna stvar je sprečavanje izmrzavanja stabljika banane. Sve dok rastu zelene stabljike će ostati zelene i neće se smrznuti, odnosno, opstaće i dalje će rasti. Letnji rast podrazumeva i potpuno oblikovan cvet. Ako to održite u životu, napraviće se skok u sledećoj vegetacijskoj sezoni, jer biljka neće morati na proleće da počinje iz početka.

Bananama je, inače potrebno od 15 meseci do 2 godine da proizvedu voće.

Za područja sa umerenim zimama:

Ukoliko živite na području sa umerenim zimama, možete da napravite pokrivač za biljku. Kavezi, odnosno, okviri za paradajz mogu da se koriste u ove svrhe i da se prekriju plastičnom folijom. Ova zaštita dobro deluje kada nastupe hladni dani i noći i mogu se skinuti po potrebi.

Nije dobro obmotavati biljku banane samo sa folijom, jer omotač može da se smrzne tamo gde dodirne stabljiku. Sa druge strane, ako naglo otopli, može da izazove da se biljka pregreje i da ugine.

Za područja sa oštrim zimama:

Najbolje je da se gaji patuljasta vrsta u saksiji kako biste mogli da je unesete u zatvoren prostor kada postane hladno. Ako ste je ipak posadili direktno u zemlju, a živite u ovakvom području, iskopavanje i skladištenje u zatvorenom gde je suvo i toplo najbolje je rešenje. Iskopavanje neće biti teško, jer banane imaju vrlo plitak koren.

(Agroinfo)

