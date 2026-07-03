Društvo

KRAJA NEMA, ALI STIŽE OBRT: Leto danas ponovo varljivo

Novosti online

03. 07. 2026. u 00:00

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VREME u Srbiji jutro oblačno sa kišom, dok se pre podne i sredinom dana očekuje postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

КРАЈА НЕМА, АЛИ СТИЖЕ ОБРТ: Лето данас поново варљиво

Foto: AI generated

Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i istočnoj Srbiji kratkotrajno i jak severozapadni, a temperature će se kretati u rasponu od 16 do 30 stepeni.

Vreme u Beogradu

Ujutru prestanak padavina i razvedravanje, tokom dana pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i slab i umeren severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura biće oko 28 stepeni.

Vreme narednih dana

Za vikend će biti pretežno sunčano, a zatim promenljivo, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom i dnevnom temperaturom u okviru prosečnih vrednosti za početak jula.

(Sputnjik)

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