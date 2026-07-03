KRAJA NEMA, ALI STIŽE OBRT: Leto danas ponovo varljivo
VREME u Srbiji jutro oblačno sa kišom, dok se pre podne i sredinom dana očekuje postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i istočnoj Srbiji kratkotrajno i jak severozapadni, a temperature će se kretati u rasponu od 16 do 30 stepeni.
Vreme u Beogradu
Ujutru prestanak padavina i razvedravanje, tokom dana pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i slab i umeren severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura biće oko 28 stepeni.
Vreme narednih dana
Za vikend će biti pretežno sunčano, a zatim promenljivo, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom i dnevnom temperaturom u okviru prosečnih vrednosti za početak jula.
(Sputnjik)
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