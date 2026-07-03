ALIMPIJEVIĆ ZAHVALAN NAVIJAČIMA: Napravili su divnu atmosferu i dali nam dodatnu energiju

SELEKTOR košarkaša Srbije Dušan Alimpijević pohvalio je posle pobede nad Švajcarskom (97:73), igru ekipe u drugom poluvremenu i zahvalio se navijačima koji su napravili divnu atmosferu i dali dodatnu energiju "orlovima".

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On je istakao da su njegovi igrači maksimalno respektovali protivnika.

- Pre svega moram da kažem veliki rispekt za protivnika. Vidim ih kao velike borce i ekipu sa velikim samopouzdanjem, uvek je teško igrati protiv njih. Bravo za obe utakmice, stvorili su nam velike probleme. FIBA prozori su veoma teški, videli ste nekoliko šokantnih rezultata, a mi smo u ovu utakmicu ušli sa velikim poštovanjem prema protivniku - rekao je Alimpijević na konferenciji za medije posle utakmice.

Nije selektor "orlova" bio zadovoljan izdanjem ekipe u prvom poluvremenu.

- U prvom poluvremenu nismo koristili faulove i bili smo mlaki. U drugom smo promenili pristup, što se vidi i po brojkama. Bili smo mnogo agresivniji. Svaki igrač je bitan, imali smo igrače koji su doneli energiju sa klupe i verujem da je to velika prednost u odnosu na Švajcarsku.

Govorio je Alimpijević i o podršci srpskih navijača.

- Hvala svim ljudima što su došli, zaista su napravili divnu atmosferu. Na kraju su izneli dobar deo utakmice i dali nam dodatnu energiju.

Na kraju je selektor govorio i o duelu protiv Bosne i Hercegovine, koji je na programu 6. jula u Beogradu.

- Biće vrlo teška utakmica kao i prošla. Imaju četiri nova igrača u rosteru. Svaki prozor donosi nove rezultate i nova iznenađenja, moramo dobro da se spremimo i budemo maksimalno fokusirani. Pionir će biti pun, biće dobra atmosfera - zaključio je Alimpijević.

Podsetimo, Srbija posle pet odigranih utakmica u kvalifikacijama za Mundobasket 2027 ima učinak 3-2.

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