Društvo

RHMZ SE OGLASIO VAŽNIM SAOPŠTENJEM: U Srbiju danas stižu pljuskovi, grmljavina i grad, evo i kada

В. Н.

10. 06. 2026. u 07:15

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U SRBIJI će danas u toku većeg dela dana biti pretežno sunčano i toplo, dok će sredinom dana i posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, doći do pojave kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, koji će biti veći u brdsko-planinskim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

РХМЗ СЕ ОГЛАСИО ВАЖНИМ САОПШТЕЊЕМ: У Србију данас стижу пљускови, грмљавина и град, ево и када

Konankov/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Duvaće slab i umeren vetar, različitih smerova, pri pljusku jak, dok će temperature biti od 12 do 34 stepena.

U toku noći u Vojvodini će doći do jačeg naoblačenja sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama sa gradom i olujnim severozapadnim vetrom.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, duvaće slab i umeren vetar, različitih smerova, a najviša dnevna temperatura biće oko 33 stepena.

UPOZORENjE ZA PODRUČJE SRBIJE NA GRMLjAVINSKE NEPOGODE

Grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom očekuju se:

· u sredu (10.06.) posle podne, uglavnom u brdsko-planinskim predelima Srbije, kao lokalna pojava

· u toku noći između srede i četvrtka (10/11.06.) u Vojvodini i donjem Podrinju u sklopu nadolazećeg linijskog grmljavinskog sistema iz Mađarske i Hrvatske

· u četvrtak (11.06.) tokom dana u centralnoj i južnoj Srbiji.

Iz RHMZ-a dodaju i to da će za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

BONUS VIDEO: Dan Jugoslovenske kinoteke

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GENERALNA PROBA ZA PORTUGALCE: Ronaldo i družina pokazuju zašto su favoriti iz senke na Svetskom prvenstvu

GENERALNA PROBA ZA PORTUGALCE: Ronaldo i družina pokazuju zašto su favoriti iz senke na Svetskom prvenstvu