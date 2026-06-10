RHMZ SE OGLASIO VAŽNIM SAOPŠTENJEM: U Srbiju danas stižu pljuskovi, grmljavina i grad, evo i kada

U SRBIJI će danas u toku većeg dela dana biti pretežno sunčano i toplo, dok će sredinom dana i posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, doći do pojave kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, koji će biti veći u brdsko-planinskim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

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Duvaće slab i umeren vetar, različitih smerova, pri pljusku jak, dok će temperature biti od 12 do 34 stepena.

U toku noći u Vojvodini će doći do jačeg naoblačenja sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama sa gradom i olujnim severozapadnim vetrom.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, duvaće slab i umeren vetar, različitih smerova, a najviša dnevna temperatura biće oko 33 stepena.

UPOZORENjE ZA PODRUČJE SRBIJE NA GRMLjAVINSKE NEPOGODE

Grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom očekuju se:

· u sredu (10.06.) posle podne, uglavnom u brdsko-planinskim predelima Srbije, kao lokalna pojava

· u toku noći između srede i četvrtka (10/11.06.) u Vojvodini i donjem Podrinju u sklopu nadolazećeg linijskog grmljavinskog sistema iz Mađarske i Hrvatske

· u četvrtak (11.06.) tokom dana u centralnoj i južnoj Srbiji.

Iz RHMZ-a dodaju i to da će za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

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