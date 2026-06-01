(MAPA) VIŠEĆELIJSKA OLUJA KREĆE KA SRBIJI Izdato hitno upozorenje: Očekuju se velike količine kiše i olujni udari sa grmljavinom

SRBIJU će danas, kada zvanično počinje klimatološko leto, pogoditi jako nevreme, te će nas umesto sunca i lepog vremena, dočekati pljuskovi sa grmljavinom, udari olujnog vetra, a ponegde i grad, zbog čega je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao upozorenje. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred. Prema podacima meteorološkog sajta "Hailz Srbija" Srbiju će pogoditi višećelijska oluja, dok će duž ove linije do uveče pasti iznad 50 l/m² kiše.

Foto: Magnifik/freepik

Upozorenje RHMZ na grmljavinske nepogode na snazi će biti od danas, 1. juna pa sve do 4. juna.

"Grad i padavine veće od 20 mm za kratko vreme"

"Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju u prvom delu ove sedmice (do 04.06.2026.), lokalno će biti izraženiji uz grad i količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme", upozorava RHMZ.

Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenje jedan do dva časa unapred.

Zbog drastičnog pogoršanja vremena, u skoro celoj Srbiji, osim u Vojvodini (gde je na snazi žuti), RHMZ je za danas upalio narandžasti meteoalarm, ovoga puta zbog grmljavina i kiše, odnosno pljuskova.

"Rizik od udara groma, poteškoće u urbanim sredinama"

Kako tačno upozorava RHMZ, narandžasti meteoalarm upaljen je zbog:

Lokalne pojave grmljavine sa gradom:

"Rizik od udara groma, opasnost po život ljudi i životinja, problemi u radu svih uređaja koji koriste električnu energiju, rizik od izazivanja požara, problemi u telekomunikacijama, moguće veće štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini i u poljoprivredi, naročito u kombinaciji sa jakim vetrom i intenzivnim pljuskovima", upozorava RHMZ.

Pljuska kiše ili jake kiša sa količinom padavina većoj od 10 l/m² u periodu do 3h

"Poteškoće u urbanim sredinama (posebno problemi sa kišnom kanalizacijom i kišnim kolektorima), problemi u saobraćaju i transportu, odlaganje već planiranih poljoprivrednih aktivnosti. Moguća je šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini i povređivanje ljudi i životinja", ističe RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ

Vremenska prognoza RHMZ za danas

Prema najnovijoj vremeknskoj prognozi RHMZ, danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme.

"Pre podne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, od sredine dana mestimično kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni. Lokalno se očekuju izraženiji grmljavinski procesi sa gradom, većom količinom padavina i jakim vetrom", najavljuje RHMZ.

Najviša temperatura od 23 na severozapadu do 31 stepen Celzijusa na jugoistoku zemlje.

Centralna Srbija na udaru oluje - između dve linije

Prema pisanju domaće meteorološke stranice "Hailz Srbija" prostrana oblast nestabilne atmosfere danas popodne nalaziće se pretežno u centralnom delu Srbije.

Upravo tuda će popodne i predveče, od zapada ka istoku, preći olujni razvoji, dok će se najveća olujna pokrivenost popodne nalaziti, između ove dve linije, duž centralnog pojasa Srbije:

Severna linija će se nalaziti uz obod Panonske nizije, nekoliko desetina km južno od Save i Dunava.

Južna linija će biti, približno, od Priboja, Kopaonika do Leskovca.

"Oluje koje budu prelazile preko teritorije centralnog pojasa Srbije, od zapada ka istoku, između ove dve linije, će proizvoditi prekomernu količinu kiše i olujne udare vetra, koji će dostizati 20-25 m/s, (72-90 km/h) u oblastima najjačih konvektivnih ćelija", navodi "Hailz Srbija".

Duž trase ovih višećelijskih oluja do uveče će pasti iznad 50 l/m² kiše.

"Najjače oluje će proizvoditi sitan grad do 2 cm u prečniku, a modifikacija vetrova na manjim površinama će omogućiti prolazne superćelije koje će biti sposobne da proizvedu krupnija zrna grada na maloj površini", saopštavaju.

Delovi severno od Save i Dunava pod udarom oluje

Prema njihovim najavama, oblast severno od Save i Dunava će, takođe, imati uslove za pljuskove i grmljavine čitavog dana počevši od jutra, ali veća pokrivnost oblacima i smanjeno zagrevanje će, u ovim trenucima, ograničiti intenzitet razvoja oblaka.

Ipak napominju da, iako će u centralnom pojasu Srbije olujni razvoji biti eksplozivni, šanse za ekstremne vremenske pojave će biti minimalne.

(Blic)