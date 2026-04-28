Društvo

Ako ste u nevolji, ili vam je teško, pomolite se ovim rečima: Danas slavimo tri sveta apostola

В.Н.

28. 04. 2026. u 07:10

SRPSKA pravoslavna crkva slavi Svete apostole Aristarha, Puda i Trofima.

Ако сте у невољи, или вам је тешко, помолите се овим речима: Данас славимо три света апостола

Foto: Unsplash/Soulseeker - Creative Photography

Sveti apostoli Aristarh, Pud i Trofim su hrišćanski svetitelji. Oni spadaju u sedamdesetoricu apostola.

Aristarh je bio episkop u Apamiji Sirijskoj. Pominje ga apostol Pavle nekoliko puta (Dela Ap. 19, 29; Kološ. 4, 10; Filim. 23.). U Efesu je bio uhvaćen sa Gajem od naroda, koji se digao protiv Pavla. Kološanima piše apostol Pavle: pozdravlja vas Aristarh koji je sa mnom u sužanstvu. A u poslanici Filimonu naziva Pavle Aristarha pomagačem mojim, zajedno sa Markom, Dimasom i Lukom.

Pud je bio ugledan građanin rimski. Apostol Pavle ga spominje jedanput (II Tim. 4, 21). Dom Pudov je bio najpre utočište vrhovnim apostolima, a posle se obratio u crkvu, nazvanu Pastirska.

Trofim je bio iz Azije (Dela Ap. 20, 4) i sledovao je apostola Pavlu na njegovom putu, Na jednom mestu piše apostol Pavle: Trofima ostavih u Miletu bolesna (II Tim. 4, 20). Za vreme Neronova gonjenja, kada je apostol Pavle posečen, posečeni su i ova tri apostola, piše Kurir.

Molitva

Današnja molitva veoma je kratka i jednostavna. Predanje kaže da nju danas treba da izgovore svi ljudi koji su u nevoljama ili im je protekli period bio težak.

Apostoli sveti, molite Milostivoga Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim.

BONUS VIDEO: LI MING ODUŠEVLjEN: Posebno nas raduje kombinacija kineskih slova i tradicionalnih pustovanih lopti

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Presuda
Društvo

0 1

Presuda

VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Nebojša Ćurčič kao sudija pojedinac u parnici tužioca Slobodana Ilića iz Stare Pazove, čiji je punomoćnik Miloš Garić, advokat iz Stare Pazove, protiv tuženih Novinsko-izdavačkog društva kompanije Novosti ad Beograd i Andrijane Nešić iz Beograda, čiji je zajednički punomoćnik Mirko Mrkić, advokat iz Beograda, radi naknade nematerijalne štete, vrednost predmeta spora 300.000 sinara, po zaključenoj glavnoj raspravi dana 31.10.2025. godine, doneo je:

27. 04. 2026. u 17:27

Politika
Tenis
Fudbal
Ludilo! Zdravko Mamić prodao Zvezdine fudbalere Kostova i Avdića za 50 miliona evra!

Ludilo! Zdravko Mamić "prodao" Zvezdine fudbalere Kostova i Avdića za 50 miliona evra!