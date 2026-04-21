Spremite se za kišu, pljuskove i pad temperature: Stižu hladni dani i mraz, a evo kakvo će vreme biti za Prvi maj

V.N.

21. 04. 2026. u 07:11 >> 07:18

PREMA prognozama meteorologa, stabilnog i toplog prolećnog vremena ni u narednim danima neće biti, već nas čeka smena oblaka, kiše i nižih temperatura.

Спремите се за кишу, пљускове и пад температуре: Стижу хладни дани и мраз, а ево какво ће време бити за Први мај

Foto: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/

Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod Srbije danas se očekuje oblačno i hladnije vreme.

- Danas oblačno, povremeno sa kišom i hladnije posebno na jugu Srbije gde se očekuje veća količina padavina. Na severu zemlje promenljivo oblačno, pre podne suvo, a sredinom dana i posle podne ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren severozapadni - navodi RHMZ:

Uveče prestanak padavina

Jutarnja temperatura iznosiće od 6 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 12 na jugu do 18 stepeni na istoku Srbije. Prestanak padavina u većini mesta očekuje se uveče, osim na jugu.

- Do kraja sedmice promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u drugoj polovini sedmice toplije, a retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima. Uslova za slab prizemni mraz ima u četvrtak 23. aprila - saopštio je RHMZ.

Nestabilno vreme 

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, navodi da je kraće otopljenje moguće 27. aprila.

- Posle relativno hladnih dana uz slabe padavine ponegde za 1. maj trenutno stoji signal za nastavak nestabilnog i relativno svežeg vremena, ali bez opasnosti od mraza. Kraće otopljenje je moguće 27. aprila - naveo je Čubrilo i dodao:

- Posle vrlo svežeg vremena, posebno sredinom nedelje kada stoji opasnost od kasnog mraza postepeno otopljenje se nazire krajem nedelje i posebno početkom sledeće. Oko 29. aprila trenutno stoji mogućnost nešto jače ciklogeneze i konkretnijih padavina od 30. aprila do 3. maja, ali taj deo prognoze je još podložan velikom promenama.

