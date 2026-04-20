Danas slavimo čak šest svetitelja: Veruje se da donose mir, a evo šta ne smete zaboraviti da uradite
DANAS, 21. aprila, pravoslavni vernici slave uspomenu na šestoricu svetih apostola iz broja Sedamdesetorice: Irodiona, Agava, Rufa, Asinkrita, Flegonta i Ermiju.
Iako nisu bili među prvom dvanaestoricom Hristovih učenika, njihova uloga u širenju hrišćanstva bila je nemerljiva, a njihova žrtva ostala je upisana u temelje vere.
Ko su bili ovi sveti ljudi?
Svi oni bili su rođaci ili bliski saradnici glavnih apostola, pre svega svetog Petra i Pavla.
Sveti Irodion bio je srodnik apostola Pavla. stradao je mučenički od strane nevernika koji su ga tukli kamenjem i štapovima, ali je on, veruje se, čudom preživeo kako bi nastavio da propoveda, pre nego što je konačno posečen mačem sa svetim Petrom u Rimu.
Sveti Agav imao je dar proricanja. U Svetom pismu se pominju njegova dva proročanstva - o velikoj gladi u celom svetu i o hapšenju apostola Pavla.
Sveti Ruf, Asinkrit, Flegont i Ermija bili su episkopi u različitim gradovima, gde su neumorno širili jevanđelje i stradali zbog svoje nepokolebljive vere.
Običaj za ovaj praznik:
Običaj nalaže da se na ovaj dan izgovori kratka molitva za mir u kući i zdravlje ukućana:
"Apostoli sveti, molite Milostivoga Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim."
Isto tako, valjalo bi da se svi koji su u svađi ili zavadi, pomire i pruže ruku pomirenja. Da krenu zajedničkim putem u nove poduhvate uz međusobnu podršku.
U Srpskoj pravoslavnoj crkvi se ne tretira kao crveno slovo.
(Ona.rs)
Komentari (0)