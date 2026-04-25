Šamar iz vazduha: Britanski lovci dobili zeleno svetlo da obaraju ruske dronove iznad Ukrajine

В.Н.

25. 04. 2026. u 16:36

Шамар из ваздуха: Британски ловци добили зелено светло да обарају руске дронове изнад Украјине

Foto Tanjug/AS1 Shauna Martin RAF/MOD/PA via AP

Britanski borbeni avioni su prvi put dobili dozvolu da obaraju ruske dronove iznad ukrajinske teritorije blizu rumunske granice, tvrdi Ministarstvo odbrane Rumunije.

Prema rumunskom ministarstvu, borbeni avion "Jurofajter Tajfun" uspostavio je radarski kontakt sa metom udaljenom 1,5 kilometara od ukrajinskog grada Renija u Odeskoj oblasti i dobio dozvolu da je uništi.

Ostaci dva drona otkrivena su u Rumuniji, u oblasti Barijera Trajan u pograničnom gradu Galac.

Ako su britanske vazdušne snage zaista pogodile dronove iznad ukrajinske teritorije, onda bi bez adekvatnog odgovora Rusije to potencijalno moglo otvoriti vrata NATO-u da rasporedi svoju protivvazdušnu odbranu na ukrajinskoj granici, kako bi zaštitio njene zapadne regione od ruskih vazdušnih udara, upozoravaju na kanalu "Vojeni osvedomitelj".

(RT Balkan)

Preporučujemo

SUKOB NA BLISKOM ISTOKU: Tramp otkazao odlazak Kušnera i Vitkofa u Islamabad, otišli i Iranci; Teheran preti Americi
uživoSUKOB NA BLISKOM ISTOKU: Tramp otkazao odlazak Kušnera i Vitkofa u Islamabad, otišli i Iranci; Teheran preti Americi

DANAS je 56. dan sukoba na Bliskom istoku. Očekuje se da će američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner danas u Pakistanu učestvovati u razgovorima sa Iranom. Teheran negira da postoje planovi za direktne pregovore sa američkim timom u Islamabadu, gde se iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči sastajao sa pakistanskim zvaničnicima. Američki predsednik Donald Tramp rekao je da će Iran dati ponudu SAD.

Ja sam onaj koga tražite! Ovako je uhapšen general Ratko Mladić - u novčaniku imao samo tri fotografije

"Ja sam onaj koga tražite!" Ovako je uhapšen general Ratko Mladić - u novčaniku imao samo tri fotografije