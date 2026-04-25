Šamar iz vazduha: Britanski lovci dobili zeleno svetlo da obaraju ruske dronove iznad Ukrajine
PREMA rumunskom ministarstvu, borbeni avion "Jurofajter Tajfun" uspostavio je radarski kontakt sa metom udaljenom 1,5 kilometara od ukrajinskog grada Renija u Odeskoj oblasti i dobio dozvolu da je uništi.
Britanski borbeni avioni su prvi put dobili dozvolu da obaraju ruske dronove iznad ukrajinske teritorije blizu rumunske granice, tvrdi Ministarstvo odbrane Rumunije.
Ostaci dva drona otkrivena su u Rumuniji, u oblasti Barijera Trajan u pograničnom gradu Galac.
Ako su britanske vazdušne snage zaista pogodile dronove iznad ukrajinske teritorije, onda bi bez adekvatnog odgovora Rusije to potencijalno moglo otvoriti vrata NATO-u da rasporedi svoju protivvazdušnu odbranu na ukrajinskoj granici, kako bi zaštitio njene zapadne regione od ruskih vazdušnih udara, upozoravaju na kanalu "Vojeni osvedomitelj".
(RT Balkan)
