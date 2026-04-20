Pogledajte – Oni štite nebo Srbije: Obuka raketaša na PVO sistemu HQ-17AE (VIDEO/FOTO)
PRIPADNICI jedinica 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva (PVD) naoružanih raketnim sistemom HQ-17AE prolaze intenzivnu obuku u rejonima mirnodopskog razmeštaja za borbenu upotrebu ovog sredstva i realizaciju namenskih zadataka, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.
Komandir raketne baterije iz Trećeg raketnog diviziona kapetan prve klase Miloš Stanojković rekao je da je akcenat obuke na procesima pripreme za marš, marševanja, posedanja vatrenog položaja, pripreme za dejstvo i izvođenju protivvazduhoplovnih dejstava.
-Jedna od značajnijih odlika upotrebe napadnih sredstava iz vazdušnog prostora u današnje vreme su masovni udari, zato se dopuni borbenih vozila borbenim kompletima protivavionskih raketa pridaje posebna pažnja. To je aktivnost koja se sprovodi i u fazi pripreme i tokom samog izvođenja protivvazduhoplovnih dejstava, rekao je Stanojković.
Naveo je da tokom obuke svi pripadnici jedinice savladavaju i sve faze ciklusa gađanja ciljeva u vazdušnom prostoru, od otkrivanja i praćenja ciljeva do lansiranja raketa na ciljeve.
-U složenim uslovima, u kakvim se danas izvode borbena dejstva, naročito su važni tačnost, brzina reagovanja i usklađen rad svih elemenata sistema. U ovako kompleksnom sistemu svaki član posluge ima svoje mesto i ulogu, ali samo timski rad i međusobno poverenje garantuju uspeh i ključni su za visoku operativnu sposobnost jedinice, naglasio Stanojković.
Savremeni raketni sistem za PVD HQ-17AE omogućava efikasno otkrivanje, jednovremeno praćenje i gađanje - iz mesta i pokreta - aviona, helikoptera, bespilotnih letelica, vazduhoplovnih ubojnih sredstava i krstarećih raketa.
Njegovo uvođenje u operativnu upotrebu i integracija u sistem PVO važan su korak u stvaranju višeslojnog štita nad teritorijom zemlje, navodi se u saopštenju.
Iz Ministarstva odbrane ističu da se kontinuiranom obukom postiže visok nivo osposobljenosti pojedinaca, posluga i jedinice u celini za protivvazduhoplovnu odbranu malorazmernih vojnih objekata, administrativno-političkih i objekata ključne infrastrukture, jedinica Vojske Srbije i rejona od izviđanja i napada iz vazdušnog prostora.
Tanjug
