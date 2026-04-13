"PORODICA JE URUŠENA" Episkop Heruvim o problemima savremenog društa(VIDEO)

EPISKOP osečko-poljski i baranjski Heruvim govorio je u podkastu "Od obraza do srca" o problemima sa kojima se susreće savremena porodica i društvo i vrednostima koje ga urušavaju, kao i izazovima koji su, kako je rekao, zaista veliki.

Foto printskrin YouTube Od obraza do srca

-Izazovi vremena u kojem živimo su zaista veliki, nalazimo se na raskrsnici jedne istorije, to je sigurno. Problemi sa kojima se celokupno društvo, pa i srpsko, suočava su jako izazovni. Sve nam je jasnije u kom pravcu se želi usmeriti društvo i urušiti vrednost jedne prave hrišćanske porodice. Ono što Zapad želi da nametne vrednosti kojima se urušava porodica, a to je prvi korak ka razgrađivanju društva. Kroz sve događaje kroz koje smo prošli u ovih par godina vidimo da se u tome i uspelo. Porodica više nije stabilan segment društva, razbijena je, često sam i svedok i očevidac da i ne postoji u pravom smislu. Svako živi nekim svojim načinom života i pokušava pronaći sebe. Nema ljubavi i nema trpljenja u svemu tome. To su osnovni problemi savremene porodice - rekao je episkop Heruvim.

Nekada su, podsetio je episkop Heruvim, porodice brojale po 10 ili 15 članova i svi su živeli u jednoj kući i bili srećni.

-Tu je vladala ljubav, hramonija, bilo je podstreka za život. Ljudi su se više trudili da čestitije žive, da se više bore da daju svoj doprinos društvu, otadžbini i crkvi. Danas je došla ta sebičnost, zajedljivost, mržnja, netolerantnost. Sve suprotnosti onome što je nekada bile suština života. Danas ako sam dobar podrazumeva da sam lud, ako želim da drugome pomognem onda se stavljam u prostor ismejavanja, a ako želim da pokažem ljubav prema nekome, onda su tu neke zle namere. Kada se tako razmišlja tu nema blagodati Božije ni Boga u svemu tome. Porodica je mala crkva i ako u njoj ne postoji harmonija čoveka sa Bogom onda to ne može da se prelije ni u veliku zajednicu crkve kao tela Hristovog. Zato je otuđenost čoveka od crkve, čoveka od Boga razlog što ne postoji porodica u pravom smislu, kao kolevka koja neguje pravo nasleđe i prave vrednosti koje se temelje na jevanđelju, poštovanju, čestitosti i pravome domaćinstvu - smatra episkop Heruvim.

Danas se sve, kako istićče episkop Heruvim svelo na sebičnost i egocentričnost.

-Današnje društvo je tako usmereno. Čovek je jedinka koja se bori za sebe, on je individua, on nije ličnost. Ličnost je ta koja stvara zajednicu, ljubav, u kojoj se rađa vera. Mi danas stvaramo ljude individue. Od osnovnog obrazovanja pa do fakultetskog mi stvaramo velike umove, ali nažalost ne stvaramo ljude. Kad ne stvaramo ljude na pravi način ne stvaramo u njima one vrednosti koje su karakteristika čoveka kao bića Božijega. Tako dolazimo u ove okolnosti u kojima se nalazi današnje društvo gde su sve vrednosti stavljene pod tepih - rekao je episkop Heruvim.

