NE OTVARAJTE OVE SMS PORUKE Upozorenje "Puteva Srbije": Iza svega se krije prevara
"PUTEVI Srbije" d.o.o. ponovo skreće pažnju javnosti na zlonamerne SMS poruke koje i dalje stižu građanima radi navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugog saobraćajnog prekršaja.
- Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa Vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba - poručuju iz "Puteva Srbije".
(Tanjug)
