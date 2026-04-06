EVO KAKVO VREME MOŽEMO OČEKIVATI ZA VASKRS: Detaljna prognoza za dane pred nama

POČETAK ove sedmice doneće Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, povremeno uz umerenu oblačnost.

Ponedeljak će biti najtopliji dan u sedmici, ujedno i najtopliji dan od početka ove godine.

Naše područje biće pod uticajem veoma tople vazdušne mase sa jugozapada Evrope, a u sklopu termičkog grebena očekuje se priliv vrlo tople vazdušne mase.

Maksimalna temperatura biće od 21 do 25 stepeni, u Beogradu do 24. Ove vrednosti za 7-8 stepeni više od prosečnih vrednosti za početak aprila.

Već od sutra uslediće postepeni pad tempeatura, pojasnio je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Maksimalna temperatura u utorak od 15 do 20 stepeni, a od srede do petka od 10 do 15 stepeni.

Zahlađenje se očekuje zbog priliva hladnije vazdušne mase sa istoka Evrope.

Kiša se očekuje uglavnom u južnim, jugozapadnim i zapadnim predelima Srbije, naročito u brdsko-planinskim predelima.

U petak i za vaskršnje praznike u višim planinskim predelima biće uslova čak i za sneg.

U nižim predelima biće prohladno vreme za ovaj deo godine, s obzirom na to da će maksimalne tempetature biti od 8 do 14 stepeni, a vreme nalik jesenjem.

Dakle, nakon veoma toplog početka sedmice, očekuje se zahlađenje, koje će biti izraženije prema vaskršnjm praznicima, tako da će se nastaviti veoma promenljivo aprilsko vreme.

