Društvo

OVO SMO DUGO ČEKALI: Vraća se proleće, konačno 20 stepeni

V.N.

05. 04. 2026. u 19:31

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod Srbije izdao je večeras u 18:05 časova meteorološku najavu.

ОВО СМО ДУГО ЧЕКАЛИ: Враћа се пролеће, коначно 20 степени

Foto: Profimedia/Ilustracija

Najavljuju da će do kraja dana biti sunčano, ponegde uz slabu do umerenu oblačnost. 

VREME NAREDNIH DANA

 - Sutra (06.04.) ujutru na jugozapadu, jugu i jugoistoku lokalna pojava slabog prizemnog mraza. U toku dana toplo, iznad većeg dela uglavnom pretežno sunčano. Na severu malo i umereno oblačno, posle podne i uveče povećanje oblačnosti ali će se zadržati suvo. Vetar slab i umeren, na istoku kratkotrajno i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 10 °S, a najviša od 21 do 25 °S - najavljuje RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ

 - Narednih dana promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, uz postepeni pad temperature.

Retka pojava kratkotrajne slabe kiše očekuje se uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a jače naoblačenje sa kišom očekuje se u subotu (11.04.).

