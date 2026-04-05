OVO SMO DUGO ČEKALI: Vraća se proleće, konačno 20 stepeni
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod Srbije izdao je večeras u 18:05 časova meteorološku najavu.
Najavljuju da će do kraja dana biti sunčano, ponegde uz slabu do umerenu oblačnost.
VREME NAREDNIH DANA
- Sutra (06.04.) ujutru na jugozapadu, jugu i jugoistoku lokalna pojava slabog prizemnog mraza. U toku dana toplo, iznad većeg dela uglavnom pretežno sunčano. Na severu malo i umereno oblačno, posle podne i uveče povećanje oblačnosti ali će se zadržati suvo. Vetar slab i umeren, na istoku kratkotrajno i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 10 °S, a najviša od 21 do 25 °S - najavljuje RHMZ.
- Narednih dana promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, uz postepeni pad temperature.
Retka pojava kratkotrajne slabe kiše očekuje se uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a jače naoblačenje sa kišom očekuje se u subotu (11.04.).
Preporučujemo
Komentari (0)