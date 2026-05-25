"SRBIJA IMA NAJVIŠE PLATE NA ZAPADNOM BALKANU" Vučić: Polako ulazimo u kategoriju zemalja EU

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Kine, gde boravi u zvaničnoj poseti, ističe da Huning misli da je Srbija na dobrom putu.

Vučić je napomenuo da Huning misli da je Srbija na dobrom putu, i kazao je da smanjujemo razliku između nas i najrazvijenijih zemalja.

- Želim da vas obavestim da po prvi put Srbija ima najviše plate na Zapadnom Balkanu, u martu mesecu. U ovom mesecu mi smo imali 1037, Crna Gora 1026. Prestigli smo nekoga ko je imao 50 odsto veća primanja od nas pre 12 godina. Imali smo bruto i neto veća primanja od Bugarske, koja je članica EU. Vidite kako se Srbija razvija, Slovačka je ispred nas, strašna i jaka zemlja, sada su za nekih 145 evra ispred nas. A pri tome naša stopa javnog duga je veoma niska. Prešli smo nivo da se takmičimo sa onima malima, i polako ulazimo u kategoriju zemalja EU koje počinjemo da jurimo. To su velike vesti i velike stvari, i mi to ne bismo mogli bez značajnih kineskih investicija - rekao je predsednik.