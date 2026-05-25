VUČIĆ O LAŽIMA BLOKADERA I BROJU NA SLAVIJI: Neverovatne gluposti izgovaraju, da li ih je sramota?!
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Kine, gde boravi u zvaničnoj poseti, te je komentarisao laži blokadera u vezi sa nedavnim skupom na Slaviji.
Predsednik ističe da je strašna laž izveštaj tzv. Arhiva javnih skupova da je na blokaderskom protestu na Slaviji bilo oko 190.000 ljudi.
- To je takva sramota! Nemam nikakav problem, evo bilo ih je tri miliona. Mene samo interesuje kome mogu takvu laž da prodaju. Mogu li svojim zaluđenicima da prodaju takvu laž. Samo se pitam da li ih nije sramota? Sada me teraju da na Slaviji okupljam ljude, pa da moraju da kažu da ih je bilo 300.000. Neverovatne gluposti izgovaraju, nemam strpljenja za to - rekao je on.
Dodaje da blokaderi i dalje pričaju o "ubačenim elementima", i kaže da će sada krenuti kukanje zbog privođenja, pa će se videti da uopšte nisu bili ubačeni elementi.
