BESPLATNE UDŽBENIKE I OVE GODINE DOBIĆE OKO 96.000 UČENIKA: Evo ko ima pravo na njih i do kada je rok za prijavu
ROK za osnovne škole u Srbiji da podnesu prijave resornom ministarstvu za program besplatnih udžbenika ističe 8. aprila, a pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Ivan Ćilerdžić rekao je da se očekuje da će besplatne udžbenike i ove godine dobiti oko 96.000 učenika određenih kategorija.
- Ono što je jako bitno da roditelji znaju jeste da su škole bile u obavezi da preko razrednih starešina traže sve potrebne podatke i do 8. aprila je prijava Ministarstvu prosvete, kako bismo mi sve podatke uneli u informacioni sistem - rekao je Ćilerdžić za Tanjug.
Velika olakšica za roditelje
Ćilerdžić je naglasio da su za projekat nabavke besplatnih udžbenika za osnovne škole i ove godine izdvojena značajna sredstva, kao i da ta mera predstavlja veliku olakšicu za roditelje.
Pomoćnik ministra je naveo da pravo na besplatne udžbenike imaju učenici iz materijalno-socijalno ugroženih porodica, primaoci novčane socijalne pomoći, kao i učenici koji se obrazuju po individualnom obrazovnom planu, uključujući i IOP3.
- Takođe, pravo na beplatne udžbenike imaju učenici koji imaju određene smetnje u razvoju i kojima je potrebna određena podrška u učenju na primer Brajevo pismo ili uvećan font - dodao je Ćilerdžić.
Ko ima pravo na besplatne udžbenike
Kategorija koja ima pravo na besplatne udžbenike su i višečlane porodce sa troje i više dece u sistemu obrazovanja i vaspitanja, s tim što pravo na udžbenike imaju dete ili deca koja su učenici osnovne škole.
- Ukoliko sva deca ili više njih pohađa javnu osnovnu školu, besplatne udžbenike dobija najstarije dete koje je prvo počelo da stiče osnovno obrazovanje i vaspitanje, izuzev ako se roditelj opredeli da besplatne udžbenike dobije dete koja su kasnije počela da stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje o čemu u pisanom obliku obaveštava školu - pojasnio je Ćilerdžić.
Pavo na besplatne udžbenike, dodao je, imaju i učenici iz porodica u kojima jedan roditelj vrši roditeljsko pravo jer je drugi roditelj preminuo ili je nepoznat.
Kategorije kojima su namenjeni besplatni udžbenici su i učenici koji boluju od retkih bolesti, učenici koji ostvaruju pravo na tuđu negu ili pomoć, učenici prvog i drugog razreda sa delimičnim ili trajnim oštećenjem sluha, a kojima su potrebni prilagođeni udžbenici u elektronskom formatu, sa video saržajima na srpskom znakovnom jeziku.
Udžbenici i na jezicima nacionalnih manjina
Ministartvo prosvete obezbeđuje besplatne udžbenike na jezicima nacionalnih manjina za navedene kategorije učenika.
Učenici od prvog do četvrtog razreda dobijaju osnovni komplet udžbenika za predmete - srpski, odnosno, maternji jezik, matematika, svet oko nas, priroda i društvo i strani jezik, kao obavezan predmet.
Učenici od petog do osmog razreda dobijaju udžbenike za predmete - srpski, odnosno, maternji jezik, matematika, prvi strani jezik, istorija, geografija, biologija, hemija i fizika.
Program besplatnih udžbenika Ministarstvo prosvete sprovodi od 2011. godine u cilju dodatne podrške učenicima iz osetljivih kategorija, ali i podrške nadarenim učenicima.
Preporučujemo
Komentari (0)