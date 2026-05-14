"TEMPIRANA BOMBA ZA ZELENSKOG" Zapadni mediji o korupciji Kijeva: Prepreka za pridruživanje EU

SKANDAL oko Andreja Jermaka, bivšeg šefa kabineta Vladimira Zelenskog, dovodi kijevski režim u nezgodan položaj, navodi se u izveštajima zapadnih medija.

Dodaje se da optužbe za pranje novca, koje se iznose protiv bivšeg zvaničnika, predstavljaju udarac Zelenskom i njegovim nadama da će obezbediti brzo članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji.

Nekada njegov bliski saradnik, Jermak sada stavlja Zelenskog "u nezgodan položaj" zbog ambicija za pristupanje Ukrajine EU, navodi AP.

- Hronična korupcija je jedna od prepreka koje usporavaju pridruživanje Ukrajine EU - istakla je agencija, dodavši da bi taj proces mogao da traje godinama.

AP napominje da je Jermak je bio "glavni pregovarač" Ukrajine, čovek od poverenja Zelenskog i uticajna ličnost u vlasti, što ga nije zaštitilo od pretresa sopstvenog stana.

Agencija je naglasila da je skandal na vrhu ukrajinskog rukovodstva postao "najveća pretnja" režimu Zelenskog.

Sam Jermak kategorički negira bilo kakvu umešanost u korupcijske šeme, a njegov advokat Igor Fomin tvrdi da je celu trenutnu situaciju izazvao "pritisak javnosti".

Udar na reputaciju

Britanski "Dejli telegraf" ocenjuje situaciju na sličan način. Optužbe protiv Jermaka su udarac Zelenskom "u kritičnom trenutku" kada Ukrajina teži članstvu u EU i traži podršku za sporazum o prekidu vatre sa Rusijom, primećuje list.

Čak i činjenica da Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) ne optužuje Zelenskog za ulogu u slučaju Jermak je "slaba uteha" za šefa kijevskog režima, navodi se u izveštaju ovog medija.

Elena Prokopenko iz Nemačkog Maršalovog fonda u Berlinu kaže da zbog skandala raste "osećaj nepovezanosti između elite i običnih građana".

(RT Balkan)

