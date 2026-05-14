"MIR U TAJVANSKOM MOREUZU I NEZAVISNOST TAJVANA SU NESPOJIVI": Si objasnio Trampu sitaciju u regionu

MIR u Tajvanskom moreuzu i nezavisnost Tajvana su nespojivi, rekao je kineski predsednik Si Đinping američkom predsedniku Donaldu Trampu koji se nalazi u poseti Pekingu.

Kineski lider je naglasio da je održavanje mira i stabilnosti u Tajvanskom moreuzu najvažnija zajednička osnova između Kine i SAD.

Si Đinping je poručio američkom predsedniku Donaldu Trampu da bi pitanje kineskog regiona Tajvana moglo da dovede do sukoba između Kine i Sjedinjenih Američkih Država ukoliko ono bude „pogrešno rešeno“, preneli su kineski državni mediji.

Si je tokom bilateralnog samita sa Trampom u Pekingu rekao da je kineski region Tajvan „najvažnije pitanje u odnosima Kine i SAD“, navodi kineska državna televizija CCTV.

„Ako se pogrešno reši, dve nacije bi mogle da dođu u konflikt ili čak da se sukobe, gurajući ceo odnos Kine i SAD u veoma opasnu situaciju", rekao je kineski predsednik.

Verujem da Kina i SAD imaju više zajedničkih interesa nego razlika

Kineski predsednik pozvao je američkog kolegu da „zajedno grade svetlu budućnost“ i poručio je da je oduvek verovao da Kina i SAD imaju više zajedničkih interesa nego razlika.

„Trenutno se transformacija koja nije biča viđena čitavog veka pokreće širom sveta, a međunarodna situacija je fluidna i turbulentna“, rekao je Si.

Dodao je da je svet stigao do nove prekretnice.

„Mogu li Kina i SAD da prevaziđu Tukididovu zamku i stvore novu paradigmu odnosa? Možemo li ići u susret globalnim izazovima zajedno i da obezbedimo više stabilnosti svetu? Možemo li, u interesu našeg sveta, naših dvaju naroda i budućnosti čovečanstva, da izgradimo svetlu budućnost naših bilateralnih odnosa?“, upitao je Si Đinping.

Istakao je da su ta pitanja važna za istoriju, svet i ljude.

„To su pitanja našeg vremena na koja Vi i ja moramo da odgovorimo kao lideri velikih zemalja“, naveo je kineski predsednik.

Čestitao je 250. godišnjicu nezavisnosti SAD i dodao da veruje da Kina i SAD imaju više zajedničkih interesa nego razlika.

„Uspeh jednog je prilika za drugog, a stabilan bilateralni odnos je dobar za svet. I Kina i SAD mogu da budu na dobitku zbog saradnje, a na gubitku zbog sukoba“, rekao je Si Đinping.

„Trebalo bi da budemo partneri, a ne rivali, trebalo bi da pomažemo jedni drugima da uspemo i napredujemo i da pronađemo pravi način da se velike zemlje slažu jedna sa drugom u novoj eri“, poručio je predsednik Kine.

Si je rekao da se raduje razgovorima sa Trampom i „zajedničkoj saradnji kako bismo postavili kurs i upravljali ogromnim brodom odnosa Kine i SAD, kako bi 2026. godina bila istorijska prekretnica koja otvara novo poglavlje“.

Tramp: Vi ste sjajan lider, kada je bilo teškoća, rešili bismo ih

U svom uvodnom govoru, Tramp je rekao da mu je čast što se danas sastaje sa Sijem.



„Ljudi ne znaju, kad god bismo imali problem, rešili bismo ga veoma brzo. Svima kažem, vi ste sjajan lider“, kaže Tramp.

Američki predsednik je rekao da je sa sobom na ovo putovanje poveo „najbolje (poslovne lidere) na svetu“.

„Samo su vodeći ljudi danas ovde da vam odaju počast“, ​​kaže Tramp.



„Čast mi je biti sa vama, čast mi je biti vaš prijatelj“, naveo je Tramp, dodajući da će odnosi SAD i Kine biti „bolji nego ikad pre“.

(Sputnjik)