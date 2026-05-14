HAOS NAKON FINALA KUPA SRBIJE: Tuča posle finala Zvezda - Vojvodina, sevale pesnice

Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su Kup Srbije u fudbalu pošto su posle produžetaka i boljeg izvođenja penala savladali Vojvodinu! Ipak, sam kraj meča obeležio je sukob igrača i članova uprave dva tima.

Naime, posle penala, kada je bilo jasno da je Zvezda osvajač Kupa, došlo je do koškanja, a onda i sukoba igrača dva tima na terenu.

Na momente viđeno je i psovanje, a na kraju je Adem Avdić pobesneo, pa su ga saigrači odvojili od igrača Vojvodine i jedva smirili.

