ŠOK U KOMŠILUKU! Legendarni trener proteran iz Hrvatske u 75. godini

KAKVO iznenađenje!

Foto: Mykhailo Polenok / Panthermedia / Profimedia

Vest je odjeknula u rukometnim krugovima kao malo ko poslednjih godina - Lino Červar se vraća. Iako su mnogi mislili da je njegova trenerska priča završena posle Svetskog prvenstva u Egiptu 2021. godine, kada je napustio klupu hrvatske reprezentacije, legendarni stručnjak u 75. godini odlučio je da prihvati novi, veliki izazov.

Potpisao je dvogodišnji ugovor sa makedonskim gigantom Eurofarm Pelister i preuzima ulogu ne samo trenera, već i vođe celog projekta kluba iz Bitolja, grada koji bukvalno živi za rukomet. Ovaj potez označava njegov povratak klupskom rukometu nakon skoro petogodišnje pauze, dokazujući da strast i neće poznavati godine.

Odluka uprave Eurofarm Pelistera da angažuje specijalistu za trofeje nije došla slučajno. Iza kluba je izuzetno turbulentna i, prema ambicijama kluba, neuspešna sezona. Ekipa je promenila čak tri trenera, a posle tri godine dominacije ostala je bez titule šampiona Severne Makedonije i propustila je ulazak u finale nacionalnog kupa. Jedina svetla tačka bila je solidan nastup u Evropi gde su osvojili šest bodova u Ligi šampiona, zabeležili dve pobede i dva remija, pa čak i završili ispred Zagreba u grupi.

Sam Červar nije krio motive za povratak, a u izjavi hrvatskim medijima nagovestio je da se ne oseća cenjenim u domovini.

- Ljudi sa Pelistera su bili veoma zainteresovani da dođem. S obzirom na to da ne mogu da radim ovde, moram da prenosim znanje i iskustvo u stranoj zemlji, tuđoj deci. Imam drugačije mišljenje, teoriju treninga, ali ne bih mogao da radim ovde - rekao je Červar.

Červarov dolazak u Bitolj je zapravo njegov povratak u Severnu Makedoniju, zemlju čiji pasoš poseduje. Osam punih godina proveo je na klupi Metalurga Skoplje, sa kojim je stvorio jednu od najjačih generacija u istoriji kluba. Pod njegovim vođstvom, Metalurg je dva puta stigao do četvrtfinala Lige šampiona i osvojio četiri titule prvaka i tri nacionalna kupa. Takođe je uspešno predvodio reprezentaciju Makedonije na Svetskom prvenstvu 2017. Međutim, Červar ima težak zadatak pred sobom. Makedonska liga je poslednjih godina postala veoma konkurentna. Večiti rival Vardar, predvođen Ivanom Čupićem, vratio se na tron, a veliku snagu pokazuju i klubovi poput ambicioznog Ohrida i Alkaloida.

