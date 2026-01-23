Društvo

OBLAČNO ALI SUVO, KOŠAVA U POJAČANJU, TEMPERATURA U PORASTU: Vremenska prognoza za petak, 23. januar

В.Н.

23. 01. 2026. u 00:05

Ujutru slab mraz i ponegde magla, koja se po kotlinama i dolinama reka može zadržati i duže, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

ОБЛАЧНО АЛИ СУВО, КОШАВА У ПОЈАЧАЊУ, ТЕМПЕРАТУРА У ПОРАСТУ: Временска прогноза за петак, 23. јануар

Foto: Tanjug/S.A.

Na istoku Srbije i severu Vojvodine oblačno ali uglavnom suvo vreme.

Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, u košavskom području posle podne u pojačanju.
Najniža temperatura od -4 do 0, a najviša dnevna od 1 na severozapadu i istoku do 10 stepeni u centralnim i južnim krajevima Srbije

Vreme u Beogradu

Ujutru očekuju slab mraz i kratkotrajna magla.

U toku dana malo i umereno oblačno uz slab i umeren jugoistočni vetar.

Najniža temperatura od -3 do 0, a najviša dnevna oko 7 stepeni.

Vreme narednih dana

Idućih dana biće promenljivo vreme, uz postepeno slabljenje jutarnjih mrazeva i porast dnevne temperature.

U košavskom području jugoistočni vetar će u petak i subotu biti u pojačanju, a u nedelju će imati i olujne, na jugu Banata i orkanske udare - oko i malo iznad 100 km/h.

Vetar će u ponedeljak tokom dana oslabiti i biti u skretanju na severozapadni i zapadni.
Padavine će biti slabe, kratkotrajne i sporadične, a više kiše očekuje u drugom delu naredne sedmice. U Timočkoj Krajini do ponedeljka oblačno, tmurno i hladno, povremeno uz rosulju ili slab sneg i najvišu dnevnu temperaturu od 0 do 3 stepena.

