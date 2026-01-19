SUTRA SLAVIMO SVETOG JOVANA KRSTITELJA: Ovo nikako ne smete raditi

SRPSKA pravoslavna crkva (SPC) sutra slavi Svetog Jovana Krstitelja, praznik posvećen svetitelju i proroku koji je krstio Isusa Hrista na reci Jordan i prethodno najavio njegov dolazak krštavajući i okupljajući nove vernike oko potonje hrišćanske crkve.

Foto: Arhiva VN

Sveti Jovan se zove Krstitelj jer je, prema verskom učenju, krstio Isusa Hrista, a Preteča zato što je najavljivao Hristov dolazak. Sabor Svetog Jovana slavi se dan po Bogojavljenju. Sveti Jovan je na ikonama predstavljen sa krstastim štapom u levoj ruci i natpisom "Pokajte se, jer je blizu carstvo nebesko".

Predanje kaže da je Sveti Jovan pogubljen po naređenju cara Iroda, a da je njegovu glavu od cara, na nagovor majke, carice Irodijade, zatražila Saloma. Zanesen Salominom igrom, car Irod je naredio da Jovan Krstitelj bude pogubljen odsecanjem glave. Ovom događaju posvećen je poseban praznik, poznat kao Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja. Danas se desnica Svetog Jovana, koju je narod prenosio bežeći pred Turcima, čuva u Cetinjskom manastiru, gde je doneta 1945. godine iz manastira Ostrog.

U manastir Svetog Vasilija Ostroškog na Ostrogu je ruku Svetog Jovana 1941. godine doneo kralj Petar Drugi Karađorđević, koji se sa članovima porodice smestio u manastir posle šestoaprilskog bombardovanja Beograda. Sveti Jovan je uzor poštenja i pravdoljublja, a kod Srba se poštuje običaj bratimljenja "po Bogu i Svetom Jovanu".

Procenjuje se da je Sveti Jovan po broju Srba koji ga slave kao krsnu slavu na trećem mestu, posle Svetog Nikole i Svetog arhanđela Mihaila. Takođe, srpski patrijarh Porfirije proslavlja Svetog Jovana kao krsnu slavu.

Običaj je da se ljudi na ovaj dan brate i kume, što simbolizuje duhovno srodstvo.

Ne treba jesti ništa crveno, da se ne bi "ocrnelo" od grehova, a neki predmeti se ne uzimaju u ruke.

Sveti Jovan je zaštitnik pevača, muzičara, krojača, kožara, zatvorenika i mnogih drugih, a posebno je značajan za krštene ljude.

