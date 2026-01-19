LEDENI DAN - SUNČANO, VETROVITO I HLADNO: Vremenska prognoza za ponedeljak, 19. januar
IZNAD većeg dela Srbije ledeni dan, ujutro sa umerenim, lokalno i jakim mrazem, a tokom dana biće pretežno sunčano.
Na istoku i ponegde na jugozapadu magla ili niska oblačnost, koja će se, posebno u Timočkoj Krajini, zadržati duže tokom dana.
Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine.
Najniža temperatura od -11 do -6, a najviša od -3 do 3 stepena.
Vreme u Beogradu
Ujutro umeren mraz, a tokom dana sunčano, vetrovito i hladno vreme.
Vetar umeren, povremeno i jak, jugoistočni, dok će najniža temperatura biti -6, a najviša oko 0 stepeni.
Vreme narednih dana
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 26. januara, u utorak u većem delu dana biće pretežno sunčano, dok se niska oblačnost i magla povremeno očekuju na severu Vojvodine, istoku, jugu i jugozapadu Srbije.
Od srede će biti malo i umereno oblačno, u brdsko-planinskim predelima tek ponegde se očekuju slabe prolazne padavine, a od četvrtka slabe padavine ponegde i u nižim predelima.
U Vojvodini i Timočkoj Krajini u većini dana temperatura će biti ispod 0 stepeni (ledeni dani), a u ostalom delu uglavnom u intervalu od 0 do 7 stepeni.
U Pomoravlju i Podunavlju će duvati jak jugoistočni vetar, koji će u četvrtak (22.01.) kratkotrajno oslabiti, a nakon toga se ponovo nastavlja period sa košavom.
