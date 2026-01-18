VOZAČI OPREZ: Očekuju nas ledeni dani, oglasili se Putevi Srbije
JAVNO preduzeće "Putevi Srbije" (JPPS) apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni jer se, prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u narednom periodu očekuju ledeni dani sa temperaturom ispod nule.
Na severu Vojvodine, istoku, jugu i jugozapadu Srbije se očekuju niska oblačnost i magla.
Apel za vozače
- Apelujemo na vozače da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme i lanaca u brdovitim i planinskim terenima, striktno poštuju saobraćajnu signalizaciju i brzinu kretanja prilagode uslovima na putu - navodi se u saopštenju.
Kako ističu "Putevi Srbije", sva raspoloživa mehanizacija je na terenu 24 časa i ekipe putara su u pripravnosti i spremne da intervenišu u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja.
Detaljne informacije o stanju na državnim putevima Republike Srbije u realnom vremenu, možete naći na internet prezentaciji "Putevi Srbije" na linku.
(Tanjug)
