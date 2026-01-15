Društvo

U JOŠ JEDNOJ OPŠTINI UKINUTA VANREDNA SITUACIJA: Stabilizovale se vremenske prilike

В. Н.

15. 01. 2026. u 13:25

VANREDNA situacija u opštini Krupanj, koja je bila na snazi od 6. januara zbog obilnih snežnih padavina, ukinuta je zbog stabilizacije prilika.

FOTO: N. Skenderija

Predsednik opštine Krupanj Mladen Stefanović naveo je da su sneg i ledena kiša naneli veliku štetu infrastrukturi u opštini Krupanj. 

- Ipak, svesni smo da su ove elementarne nepogode zapravo samo ogolile i izbacile u prvi plan višedecenijske probleme na našoj elektromreži, koji zahtevaju dubinsko i trajno rešavanje, a ne samo privremene popravke - naveo je Stefanović u objavi na Fejsbuku.

Dodao je da opštinsko rukovodstvo Krupnja ne želi da se zaustavi samo na sanaciji trenutnih kvarova, već da su pokrenuti intenzivni razgovori i planiranje sa predstavnicima Elektrodistribucije Srbije (EDS), kako bi se problemu pristupilo sistemski.

- Insistiramo na investicijama koje će podrazumevati zamenu dotrajalih stubova i opreme, kako bi sistem postao otporan na sneg i led - naglasio je Stefanović.

Istakao je i to da je sa EDS-om dogovoren rigorozniji plan održavanja trasa i čišćenja rastinja oko provodnika, što je bio jedan od glavnih uzroka prekida napajanja.

- Zahvaljujemo se svim građanima na strpljenju. Jasno nam je da život bez struje u 21. veku nije lak i upravo zato nam je prioritet da, u saradnji sa državnim institucijama, obezbedimo da se ovakve situacije više ne ponavljaju u ovom obimu - dodao je Stefanović. 

On je zahvalio ekipama na terenu koje su radile na sanaciji elektromreže.

Vanredna situacija je zbog obilnog snega bila uvedena u 11 opština, a trenutno je na snazi u šest opština. 

(Tanjug)

