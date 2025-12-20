NIKO OVO NIJE OČEKIVAO: Meteorolog Todorović otkrio kakva nas zima čeka

METEOROLOG Nedeljko Todorović izjavio je danas da nas sledećeg vikenda očekuju manje količine snežnih padavina, ali bez dužeg zadržavanja i da je pred nama zima koja neće biti mnogo hladna.

Foto: Tanjug

- Ovo zahlađenje oko Nove godine, to je od 26. decembar, malo snega, možda 27. decembra ali veća je verovatnoća 28. i 29. decembra, pa bi se malo primirilo, razvedrilo. Zatim, 30. i 31. decembra možda i početkom januara porast temperature pred sledeće naoblačenje koje bi moglo doneti novu kišu ili eventualno novi sneg - rekao je Todorović za Tanjug.

Kako je rekao pred nama jeste tipična zima, ali bez većih hladnoća.

- Biće epizoda sa snegom i malo hladnije vreme. Ali, kao što vidite, veći deo decembra će proći skoro bez snega i natprosečno toplo - rekao je Todorović.

Todorović najavio je da će sutra biti maglovito i tmurno, uglavnom na teritoriji čitave Srbije, sem na planinama.

- Sutra se očekuje da će temperatura biti niža u odnosu na danas za nekih tri do pet stepeni u zavisnosti od dela Srbije. A onda u ponedeljak i utorak malo se magla podiže, malo raste temperatura za nekoliko stepeni, ali već utorak počinje košava da duva - rekao je on.

Foto: Printskrin RTS/Milena Anđela/ilustracija

Dodaje da nas u utorak uveče takođe očekuje i novo naoblačenje sa Sredozemlja i blagi pad temperature.

Todorović je rekao da će temperatura koja se predviđa do kraja decembra biti iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine.

Kako je najavio od 26. decembra pristiže nešto malo hladniji vazduh koji će doneti i nižu dnevnu temperaturu do četiri ili pet stepeni Celzijusa.

- Očekuje nas i malo kiše i snega, ali gledajući sada ne očekujem neke ozbiljne padavine. Čist sneg bi bio verovatno u planinskim predelima, već možda u petak, ali sve su to slabe i male količine. Pristiže nam hladniji vazduh sa severa ili severoistoka, donosi hladnoću, ali ne donosi dovoljno padavina. Poslednja dva, tri dana decembra i prva dva, tri dana januara temperatura će biti oko prosečnih vrednosti - rekao je on.