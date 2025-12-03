"OTVORENI SU NOVI POGONI I PROŠIRENI KAPACITETI": Ministar Gašić obišao kompaniju „Jumko“ u Vranju
MINISTAR odbrane Bratislav Gašić posetio je danas kompaniju „Jumko“ u Vranju, gde je sa rukovodstvom fabrike razgovarao o poslovanju, kapacitetima i saradnji sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Srbije.
Tokom sastanka generalni direktor kompanije Zoran Stojković upoznao je ministra odbrane sa rezultatima rada, aktuelnim projektima i planovima daljeg razvoja.
Na sastanku je od strane ministra Gašića nakon analize, najavljeno produbljivanje saradnje između MO i Yumka novim projektima, u cilju daljeg opremanja Vojske Srbije savremenim sredstvima iz prozvodnog programa kompanije i podizanja operativnih sposobnosti VS.
U nastavku posete, ministar Gašić sa saradnicima obišao je proizvodne pogone kompanije, razgovarao sa radnicima, sagledao uslove rada, pohvalio njihovu posvećenost i naglasio važnost daljeg unapređenja proizvodnog procesa.
On je istakao da će u narednom periodu, uz pomoć državnog rukovodstva, uložiti dodatne napore za poboljšanje standarda zaposlenih.
Ministar odbrane rekao je da je „Jumko“ danas stabilna kompanija, koja brine o svojim zaposlenima i redovno isplaćuje primanja te podsetio da je u vreme prethodne vlasti fabrika bila dovedena na ivicu gašenja.
- Danas je situacija potpuno drugačija. Tokom proteklih godina otvoreni su novi pogoni i znatno su prošireni kapaciteti. Jumko je važan ne samo za Vranje već i ceo Pčinjski okrug, jer doprinosi ekonomskom jačanju juga naše zemlje – naglasio je ministar Gašić.
On je naglasio da Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije imaju značajnu saradnju sa kompanijom „Jumko“, koja je važan partner sistema odbrane i koja je zahvaljujući kvalitetu svojih proizvoda prepoznata i na inostranom tržištu.
Sastanku su prisustvovali pomoćnik ministra za materijalne resurse dr Nenad Miloradović, šef Kabineta ministra odbrane pukovnik Nikola Matović i predsednik sindikata „Jumko spas“ Srđan Petrović.
