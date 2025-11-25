STIŽE NOVI TEMPERATURNI SUNOVRAT: Evo šta nas čeka danas i narednih dana
TOKOM dana nas očekuje oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a naoblačenje sa padavinama stiže u večernjim časovima.
U Srbiji će danas biti malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vetrovito i toplije, dok će novo naoblačenje sa kišom uveče zahvatiti zapadne i severne krajeve, a tokom noći proširiće se i na ostale krajeve zemlje uz pad temperature, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar koji će na jugu Banata imati i olujne udare, dok će temperature biti od nula do devet stepeni na severu zemlje, a najviša dnevna od 14 do 18 stepeni, u Negotinskoj Krajini oko 8 stepeni.
U Beogradu će biti malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vetrovito i toplije uz umeren i jak jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 16 stepeni.
U narednih nedelju dana očekuje se hladnije vreme, posebno u četvrtak i petak, dok je sneg moguć u brdsko-planinskim predelima i ponegde u nižim predelima.
