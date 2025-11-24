Društvo

PREMINUO SLOBODAN AREŽINA: Ugledni novinar i urednik

24. 11. 2025. u 22:13

UGLEDNI novinar i urednik Slobodan Arežina umro je u Beogradu u 71. godini, posle duže i teške bolesti.

ПРЕМИНУО СЛОБОДАН АРЕЖИНА: Угледни новинар и уредник

Slobodan Arežina rođen je 1955. u Brčkom. Gimnaziju je završio u Kraljevu 1974. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Odsek međunarodnih odnosa, diplomirao je 1979.

Pred sam završetak studija, 1978. godine počeo je da radi kao reporter Beogradskog programa. Godine 1986. postao je šef dopisničke mreže i lokalnih programa Radio-televizije Srbije. Posle otkaza na RTS-u radio je kao slobodni novinar.

Godine 1996/97. izabran je za direktora Televizije Mladenovac.

Od 1999. godine radio je kao dopisnik, a potom i šef dopisništva Radija Slobodna Evropa u Beogradu.

Početkom 2001. imenovan je za direktora i glavnog i odgovornog urednika NTV Studio B.

Početkom 2007. godine postaje glavni i odgovorni urednik Televizije Avala.

Na Radio-televiziji Vojvodina radio je od septembra 2011. godine.

Za direktora programa RTV-a imenovan je 2015. godine, ali ga je sa te funkcije u maju 2016. smenio Upravni odbor.

Međutim, sud je dva puta donosio odluke kojima je Arežina trebalo da bude vraćen na posao, a kako se to nije desilo, krajem 2018. godine podneo je ostavku na funkciju direktora programa RTV-a.

