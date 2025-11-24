Društvo

NOVA TELEVIZIJA NA MEDIJSKOM NEBU SRBIJE: Dokumentarna TV – novo doba istine i znanja u srpskim domovima (VIDEO)

В. Н.

24. 11. 2025. u 14:08

NA medijskom tržištu Srbije od danas zvanično počinje sa radom Dokumentarna TV, prva specijalizovana digitalna platforma posvećena dokumentarnom, serijskom i filmskom programu koji na autentičan način obrađuje nacionalnu istoriju, globalna pitanja i savremene društvene procese.

НОВА ТЕЛЕВИЗИЈА НА МЕДИЈСКОМ НЕБУ СРБИЈЕ: Документарна ТВ – ново доба истине и знања у српским домовима (ВИДЕО)

Foto: nsuzivo.rs

Kanal donosi ekskluzivni sadržaj koji kombinuje temeljitu analitičnost, verodostojnu arhivu i vizuelno modernu TV produkciju.

Programska šema oblikovana je oko jasne ideje: znanje koje inspiriše i istina koja traje.

Autentično, argumentovano i bez kompromisa

Dokumentarna TV fokusira se na sadržaje koji razumeju identitet, tradiciju i razvoj Srbije, pružajući gledaocima precizno dokumentovane priče. Kroz emisije i serijale o nacionalnoj istoriji, relevantne analize i razgovore bez cenzure, kanal želi da otvori prostor za razumljivo, direktno i argumentovano informisanje.

Posebno mesto zauzima segment putopisnog i kulturnog programa, koji vodi gledaoce kroz skrivena mesta Srbije, inspirativne priče o ljudima, lokalnim zajednicama i prirodnim dragocenostima koje često ostanu neotkrivene.

Najvažnije priče iz sveta — na jednom mestu

Pored nacionalnih tema, Dokumentarna TV prati i globalna dešavanja. Gledaoci će imati pristup najvažnijim međunarodnim pričama, uz analitički pristup koji pojašnjava kontekst i posledice događaja, bez senzacionalizma i površnih tumačenja.

Najbolje priče – ekranizovane. Najveći događaji – dokumentovani. Najveće sudbine – ispričane.

Bogata arhiva, originalne domaće produkcije i ekskluzivni strani dokumentarci čine srž programskog koncepta kanala. Svaki format pažljivo je biran da unapredi razumevanje sveta, istorije i društva, ali i da inspiriše nove generacije gledalaca.

Novi standard televizijskog novinarstva

Sa modernim dizajnom, jasnom uređivačkom politikom i fokusom na objektivnu dokumentarnu formu, Dokumentarna TV želi da uvede novi standard na domaću scenu – standard u kojem argumenti imaju prednost nad narativima, a činjenice nad manipulacijama.

Dokumentarna TV – od sada i u vašem domu

Pokretanjem ovog kanala počinje novo poglavlje za domaće dokumentarno novinarstvo.
Kao platforma koja veruje u slobodu mišljenja, istraživački pristup i kulturu pamćenja, Dokumentarna TV najavljuje „novo doba“ – doba u kojem se hrabro suprotstavlja nametnutim narativima i otvara prostor za istinu koja traje.

Dokumentarna TV sa ponosom ističe da je deo porodice koju je okupila najveća telekomunikaciona i medijska kampanja Telekom Srbija, a program Dokumentarne TV će gledaoci moći da prate na IRIS platformi na 130 kanalu, kao i na SUPERNOVA platformi na 30 kanalu, premijerno od 16 časova.

(nsuzivo.rs)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki

ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki