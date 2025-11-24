NOVA TELEVIZIJA NA MEDIJSKOM NEBU SRBIJE: Dokumentarna TV – novo doba istine i znanja u srpskim domovima (VIDEO)

NA medijskom tržištu Srbije od danas zvanično počinje sa radom Dokumentarna TV, prva specijalizovana digitalna platforma posvećena dokumentarnom, serijskom i filmskom programu koji na autentičan način obrađuje nacionalnu istoriju, globalna pitanja i savremene društvene procese.

Kanal donosi ekskluzivni sadržaj koji kombinuje temeljitu analitičnost, verodostojnu arhivu i vizuelno modernu TV produkciju.

Programska šema oblikovana je oko jasne ideje: znanje koje inspiriše i istina koja traje.

Autentično, argumentovano i bez kompromisa

Dokumentarna TV fokusira se na sadržaje koji razumeju identitet, tradiciju i razvoj Srbije, pružajući gledaocima precizno dokumentovane priče. Kroz emisije i serijale o nacionalnoj istoriji, relevantne analize i razgovore bez cenzure, kanal želi da otvori prostor za razumljivo, direktno i argumentovano informisanje.

Posebno mesto zauzima segment putopisnog i kulturnog programa, koji vodi gledaoce kroz skrivena mesta Srbije, inspirativne priče o ljudima, lokalnim zajednicama i prirodnim dragocenostima koje često ostanu neotkrivene.

Najvažnije priče iz sveta — na jednom mestu

Pored nacionalnih tema, Dokumentarna TV prati i globalna dešavanja. Gledaoci će imati pristup najvažnijim međunarodnim pričama, uz analitički pristup koji pojašnjava kontekst i posledice događaja, bez senzacionalizma i površnih tumačenja.

Najbolje priče – ekranizovane. Najveći događaji – dokumentovani. Najveće sudbine – ispričane.

Bogata arhiva, originalne domaće produkcije i ekskluzivni strani dokumentarci čine srž programskog koncepta kanala. Svaki format pažljivo je biran da unapredi razumevanje sveta, istorije i društva, ali i da inspiriše nove generacije gledalaca.

Novi standard televizijskog novinarstva

Sa modernim dizajnom, jasnom uređivačkom politikom i fokusom na objektivnu dokumentarnu formu, Dokumentarna TV želi da uvede novi standard na domaću scenu – standard u kojem argumenti imaju prednost nad narativima, a činjenice nad manipulacijama.

Dokumentarna TV – od sada i u vašem domu

Pokretanjem ovog kanala počinje novo poglavlje za domaće dokumentarno novinarstvo.

Kao platforma koja veruje u slobodu mišljenja, istraživački pristup i kulturu pamćenja, Dokumentarna TV najavljuje „novo doba“ – doba u kojem se hrabro suprotstavlja nametnutim narativima i otvara prostor za istinu koja traje.

Dokumentarna TV sa ponosom ističe da je deo porodice koju je okupila najveća telekomunikaciona i medijska kampanja Telekom Srbija, a program Dokumentarne TV će gledaoci moći da prate na IRIS platformi na 130 kanalu, kao i na SUPERNOVA platformi na 30 kanalu, premijerno od 16 časova.

