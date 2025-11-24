Društvo

MINISTARSTVO PROSVETE UPOZORAVA: Svakim danom neodržavanja nastave Peta gimnazija gubi na ugledu

Новости онлине

24. 11. 2025. u 11:57

MINISTARSTVO prosvete saopštilo je danas da je izmeštanje učenika Pete beogradske gimnazije u OŠ "Isidora Sekulić" i OŠ "Radojka Lakić" privremeno i da će oni u najkraćem mogućem roku biti ponovo u svojoj matičnoj školi.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ УПОЗОРАВА: Сваким даном неодржавања наставе Пета гимназија губи на угледу

Foto M. Anđela

Kako se navodi u saopštenju, ministarstvo je navelo da održavanje nastave i regularno funkcionisanje škole nema alternativu i ocenilo da svakim danom neodržavanja nastave i protesta Peta beogradska gimnazija gubi na ugledu, a da je procedura povratka u matičnu školu poznata i jasna.

- Poređenje sa nekim drugim gimnazijama je apsolutno neprihvatljivo. Svakim danom neodržavanja nastave i protesta Peta beogradska gimnazija gubi na ugledu i zbog toga uspostavljanje redovnog nastavnog procesa u toj školi nema alternativu. Protesti i održavanje napetosti i nepoverenja svako ne idu u prilog normalizaciji nastave i bržem povratku učenika u školu i predstavlja pokušaj destabilizacije obrazovnog sistema - naveli su iz ministarstva.

Takođe, ocenjeno je da je potrebno da se obezbede adekvatni sanitarni i drugi uslovi u zgradi škole i samim tim bezbedan povratak dece u objekat matične škole, U saopštenju se dodaje da je neophodno da se obrazovni proces odvoji od politike, kao i da je bilo kakvo organizovanje koje ometa rad nadležnih službi i zaposlenih nije u interesu učenika.

- Zajednički cilj i interes je da se što pre normalizuje nastavni proces u Petoj beogradskoj gimnaziji, kako bi mogli legalno i legitimno da se konstituišu organi škole i nastavi sprovođenje započetog javnog konkursa za izbor novog direktora škole - istakli su iz Ministarstva.

 (Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RAZIGRANI JUNAJTED MOŽE DO MESTA KOJE VODI U LIGU ŠAMPIONA: Karamelama se ne piše dobro na Teatru snova

RAZIGRANI JUNAJTED MOŽE DO MESTA KOJE VODI U LIGU ŠAMPIONA: "Karamelama" se ne piše dobro na "Teatru snova"