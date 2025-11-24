DETALJNO PO DANIMA: RHMZ objavio prognozu za sedmicu pred nama
U SRBIJI ujutru hladno, u većini mesta sa slabim mrazem, a po kotlinama i dolinama reka mestimično i sa maglom ili niskom oblačnošću.
Tokom dana pretežno sunčano i osetno toplije.
Kasnije posle podne i uveče očekuje se postepeno naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu na severozapadu, a tokom noći i u većini ostalih krajeva.
Vetar slab i umeren, tokom dana u planinskim predelima, a uveče i tokom noći i u Vojvodini, donjem Podunavlju i Pomoravlju i jak južnih pravaca.
Najviša temperatura od 7 do 13 stepeni.
Vreme narednih dana
Narednih dana umereno do potpuno oblačno, u utorak i sredu (25. i 26.11.) mestimično sa kišom i relativno toplo, a u utorak (25.11.) i vetrovito uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar. Zatim osetno svežije, u četvrtak (27.11.) padavine se očekuju uglavnom južnije od Save i Dunava i to u nižim predelima kiša, susnežica i sneg, a u brdsko-planinskim predelima sneg uz formiranje snežnog pokrivača. Od petka (28.11.) u većini krajeva suvo, a padavine će biti slabog inteziteta i lokalnog karaktera.
