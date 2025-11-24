JUTRO JAKO HLADNO: Danas u Srbiji mraz, a onda promena vremena u toku dana

VREME u Srbiji danas ujutru hladno sa slabim mrazem, a ponegde se očekuje i niska oblačnost ili magla.

Foto D. Milovanović

Tokom dana očekuje se osetno toplije vreme, na severu malo do umereno oblačno, u ostalim krajevima pretežno sunčano.

Kasnije posle podne i uveče postepeno naoblačenje sa zapada usloviće kišu na severozapadu, a tokom noći i u većini ostalih krajeva. Vetar slab i umeren, tokom dana u planinskim predelima, a uveče i tokom noći i u Vojvodini, donjem Podunavlju i Pomoravlju i jak vetar južnih pravaca.

Najniža temperatura od minus 4 do 0, a najviša od 7 do 13.

Vreme u Beogradu

I u glavnom gradu ujutru se očekuje hladno vreme sa slabim mrazem. Tokom dana biće osetno toplije.

Pre podne očekuje se pretežno sunčano vreme, a posle podne će uslediti postepeno naoblačenje. Vetar slab i umeren, tokom noći i jak jugoistočni. Tokom noći očekuje se kiša.

Najniža temperatura od minus 3 do 0, a najviša oko 11 stepeni.

Prognoza za narednih sedam dana

U utorak i sredu očekuje se relativno toplo vreme, mestimično s kišom. U utorak će biti vetrovito uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar. Zatim će uslediti osetno svežije vreme, u četvrtak se očekuju padavine uglavnom južnije od Save i Dunava i to u nižim predelima kiša, susnežica i sneg, a u brdsko-planinskim predelima sneg uz formiranje snežnog pokrivača.

Od petka u većini krajeva biće suvo, a padavine će biti slabog intenziteta i lokalnog karaktera.