IZDATO HITNO UPOZORENJE NA SNEŽNE NEPOGODE Oglasio se RHMZ: Najkritičnije u ovim delovima zemlje (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim upozorenjem.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović/Profimedia/Ilustracija

- Do kraja dana oblačno i hladno, u nižim predelima ponegde mešovite padavine: kiša, susnežica i sneg. Na planinama mestimično magla koja smanjuje vidljivost na 100 do 500 m. Tokom noći suvo, u većini krajeva uz delimično razvedravanje.

VREME NAREDNIH DANA

U ponedeljak (24.11.) ujutru hladno sa slabim mrazem, a ponegde se očekuje i niska oblačnost ili magla. Tokom dana osetno toplije, na severu malo do umereno oblačno, u ostalim krajevima pretežno sunčano. Kasnije posle podne i uveče postepeno naoblačenje sa zapada usloviće kišu na severozapadu, a tokom noći i u većini ostalih krajeva. Vetar slab i umeren, tokom dana u planinskim predelima, a uveče i tokom noći i u Vojvodini, donjem Podunavlju i Pomoravlju i jak južnih pravaca. Najniža temperatura od -4 do 0 °S, a najviša od 7 do 13 °S.

Umereno do potpuno oblačno, u utorak i sredu (25. i 26.11.) mestimično sa kišom i relativno toplo, a u utorak (25.11.) i vetrovito uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar. Zatim osetno svežije, u četvrtak (27.11.) padavine se očekuju uglavnom južnije od Save i Dunava i to u nižim predelima kiša, susnežica i sneg, a u brdsko-planinskim predelima sneg uz formiranje snežnog pokrivača. Od petka (28.11.) u većini krajeva suvo, a padavine će biti slabog inteziteta i lokalnog karaktera. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ