START TRKE JE U 8 ČASOVA: Ovo su izmene u gradskom prevozu zbog današnjeg Beogradskog polumaratona (MAPA)
ZA vreme održavanja 6. Beogradskog polumaratona doći će do izmena u saobraćaju linija gradskog prevoza. Izmene će trajati do 24 časa.
Do izmena će doći u saobraćanju skoro svih autobuskih i tramvajskih linija.
Saobraćaj će biti potpuno obustavljen u Bulevaru Zorana Đinđića, na delu od Ulice antifašističke borbe do Ulice španskih boraca.
Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 linije će uglavnom raditi u redovnom režimu, kao i od 14 časova do kraja rada.
Neke linije će raditi u delimično izmenjenom režimu.
Kako je saopšteno, u pitanju je okvirni plan organizacije linija javnog prevoza, može doći do odstupanja, u zavisnosti od situacije na terenu.
Start trke je u 8 časova u Bulevaru Zorana Đinđića, na delu od Ulice antifašističke borbe do Ulice španskih boraca, a trči se na trasi: Bulevar Zorana Đinđića – Omladinskih brigada – Bulevar Milutina Milankovića – Bulevar Crvene armije – Uroša Martinovića – Rjepinova – Omladinskih brigada – Bulevar heroja sa Košara – Tošin bunar – Bulevar Milutina Milankovića – Narodnih heroja – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Pariske komune – kružni tok "Novi Beograd" – Bulevar Mihajla Pupina – Aleksandra Dubčeka – 22. oktobra – Vrtlarska – Bežanijska – Glavna – Karamatina – Kej oslobođenja – Stevana Markovića – Karađorđeva – Karađorđev trg – Bulevar Nikole Tesle – Aleksinačkih rudara Bulevar Nikole Tesle – kružni tok "Ušće" – Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Antifašističke borbe – kružni tok "Arena" – Antifašističke borbe – cilj u Bulevaru Zorana Đinđića.
(RTS)
Preporučujemo
SVE HLADNIJI DANI: U Srbiji danas sneg nastavlja da pada
23. 11. 2025. u 00:00
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)
DVA ruska vojnika su spasena od dizanja u vazduh nakon što je svinja stala na protivpešadijsku minu koju su ostavile ukrajinske trupe u povlačenju.
21. 11. 2025. u 20:45
Komentari (0)