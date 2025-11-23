Društvo

START TRKE JE U 8 ČASOVA: Ovo su izmene u gradskom prevozu zbog današnjeg Beogradskog polumaratona (MAPA)

В. Н.

23. 11. 2025. u 08:22

ZA vreme održavanja 6. Beogradskog polumaratona doći će do izmena u saobraćaju linija gradskog prevoza. Izmene će trajati do 24 časa.

Foto: Nikola Skenderija

Do izmena će doći u saobraćanju skoro svih autobuskih i tramvajskih linija.

Saobraćaj će biti potpuno obustavljen u Bulevaru Zorana Đinđića, na delu od Ulice antifašističke borbe do Ulice španskih boraca.

Od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 linije će uglavnom raditi u redovnom režimu, kao i od 14 časova do kraja rada.

Neke linije će raditi u delimično izmenjenom režimu.

Kako je saopšteno, u pitanju je okvirni plan organizacije linija javnog prevoza, može doći do odstupanja, u zavisnosti od situacije na terenu.

Start trke je u 8 časova u Bulevaru Zorana Đinđića, na delu od Ulice antifašističke borbe do Ulice španskih boraca, a trči se na trasi: Bulevar Zorana Đinđića – Omladinskih brigada – Bulevar Milutina Milankovića – Bulevar Crvene armije – Uroša Martinovića – Rjepinova – Omladinskih brigada – Bulevar heroja sa Košara – Tošin bunar – Bulevar Milutina Milankovića – Narodnih heroja – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar – Pariske komune – kružni tok "Novi Beograd" – Bulevar Mihajla Pupina – Aleksandra Dubčeka – 22. oktobra – Vrtlarska – Bežanijska – Glavna – Karamatina – Kej oslobođenja – Stevana Markovića – Karađorđeva – Karađorđev trg – Bulevar Nikole Tesle – Aleksinačkih rudara Bulevar Nikole Tesle – kružni tok "Ušće" – Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Antifašističke borbe – kružni tok "Arena" – Antifašističke borbe – cilj u Bulevaru Zorana Đinđića.

(RTS)

