PRAVOSLAVNI VERNICI DANAS SLAVE VELIKE SVECE: Bolesni treba da se pomole ovim svecima, a evo i zbog čega

В. Н.

23. 11. 2025. u 08:10

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici praznuju dan Svetih apostola Olimpa, Erasta, Kvarta, Rodiona i drugih s njima.

Foto: Shutterstock

Behu svi iz Sedamdeset apostola. Poslednja trojica spominju se još i na drugom mestu, i to: Rodion 8. aprila, Sosipater 28. aprila a Tercije 30. oktobra.

Sv. Olimp i Rodion behu sledbenici apostola Petra; i kada Petar postrada, postradaše i oni, jer po zapovesti Neronovoj biše obezglavljeni.

Erast bio najpre ekonom crkve Jerusalimske, a po tom episkop u Paneadi Palestinskoj.

Kvart bio episkop u Bejrutu; mnogo je stradao no mnoge je i priveo veri Hristovoj.

Sosipater bio episkop u Ikoniji; a Tercije bio drugim episkopom u istoj toj Ikoniji. Duhovno vojevaše, pobednici biše, i vencima se slave uvenčaše.

Običaji i verovanja

Prema narodnim verovanjima danas se svi bolesni mole ovim svecima jer donose isceljenja.

