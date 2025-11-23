PRAVOSLAVNI VERNICI DANAS SLAVE VELIKE SVECE: Bolesni treba da se pomole ovim svecima, a evo i zbog čega
SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici praznuju dan Svetih apostola Olimpa, Erasta, Kvarta, Rodiona i drugih s njima.
Behu svi iz Sedamdeset apostola. Poslednja trojica spominju se još i na drugom mestu, i to: Rodion 8. aprila, Sosipater 28. aprila a Tercije 30. oktobra.
Sv. Olimp i Rodion behu sledbenici apostola Petra; i kada Petar postrada, postradaše i oni, jer po zapovesti Neronovoj biše obezglavljeni.
Erast bio najpre ekonom crkve Jerusalimske, a po tom episkop u Paneadi Palestinskoj.
Kvart bio episkop u Bejrutu; mnogo je stradao no mnoge je i priveo veri Hristovoj.
Sosipater bio episkop u Ikoniji; a Tercije bio drugim episkopom u istoj toj Ikoniji. Duhovno vojevaše, pobednici biše, i vencima se slave uvenčaše.
Običaji i verovanja
Prema narodnim verovanjima danas se svi bolesni mole ovim svecima jer donose isceljenja.
