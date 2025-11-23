SVE HLADNIJI DANI: U Srbiji danas sneg nastavlja da pada

VREME u Srbiji danas oblačno i hladno sa maksimalnom temperaturom do 7 stepeni.

Foto: V.Mitrić

Na severu i zapadu suvo, u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom, susnežicom i snegom.

U brdsko planinskim predelima sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača.

Krajem dana i uveče prestanak padavina.

Vetar slab, na istoku i umeren, zapadni i severozapadni.

Jutarnja temperatura od -1 stepen do 4 stepena, najviša dnevna od 1 stepen do 5, u Negotinskoj krajini oko 7 stepeni.

Vreme u Beogradu

Oblačno, hladno i uglavnom suvo.

Vetar slab, severozapadni.

Temperatura bez većeg kolebanja od 0 do 2 stepena.

Prognoza za narednih sedam dana

U ponedeljak umereno oblačno, suvo i malo toplije.

Uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima novo naoblačenje sa kišom.

Do petka pretežno oblačno, od srede i malo svežije, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom.

Samo se u četvrtak i petak na severu zemlje očekuje uglavnom suvo vreme.

Za vikend prestanak padavina i delimično razvedravanje.

(Sputnjik)