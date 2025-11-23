SVE HLADNIJI DANI: U Srbiji danas sneg nastavlja da pada
VREME u Srbiji danas oblačno i hladno sa maksimalnom temperaturom do 7 stepeni.
Na severu i zapadu suvo, u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom, susnežicom i snegom.
U brdsko planinskim predelima sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača.
Krajem dana i uveče prestanak padavina.
Vetar slab, na istoku i umeren, zapadni i severozapadni.
Jutarnja temperatura od -1 stepen do 4 stepena, najviša dnevna od 1 stepen do 5, u Negotinskoj krajini oko 7 stepeni.
Vreme u Beogradu
Oblačno, hladno i uglavnom suvo.
Vetar slab, severozapadni.
Temperatura bez većeg kolebanja od 0 do 2 stepena.
Prognoza za narednih sedam dana
U ponedeljak umereno oblačno, suvo i malo toplije.
Uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima novo naoblačenje sa kišom.
Do petka pretežno oblačno, od srede i malo svežije, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom.
Samo se u četvrtak i petak na severu zemlje očekuje uglavnom suvo vreme.
Za vikend prestanak padavina i delimično razvedravanje.
(Sputnjik)
Preporučujemo
ELEKTRIČAR OTKRIO TRIK! Uradite ovo kada palite bojler i račun za struju će biti duplo manji
22. 11. 2025. u 22:09 >> 22:09
UPOZORENjE DIJASPORI: U Austriji decu ispituju bez roditelja, pa otimaju
22. 11. 2025. u 19:59
OD NOVE GODINE MENjAJU SE USLOVI ZA STAROSNU PENZIJU: Ovo je detaljno objašnjenje
22. 11. 2025. u 18:46
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)
DVA ruska vojnika su spasena od dizanja u vazduh nakon što je svinja stala na protivpešadijsku minu koju su ostavile ukrajinske trupe u povlačenju.
21. 11. 2025. u 20:45
Komentari (0)