Društvo

UVEDENA VANREDNA SITUACIJA U OVOJ OPŠTINI: Apel građanima da budu oprezni

В. Н.

20. 11. 2025. u 13:07

VANREDNA situacija proglašena je danas na celoj teritoriji opštine Lebane zbog izlivanja odvodnih kanala, potoka i reke Jablanice na izlazu iz Lebana usled velikih padavina, saopštio je Štab za vanredne situacije ove opštine, a preneli su lokalni mediji.

УВЕДЕНА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА У ОВОЈ ОПШТИНИ: Апел грађанима да буду опрезни

Novosti

Nadležne službe su na terenu i preduzimaju sve neophodne mere zaštite i spasavanja stanovništva i imovine, navodi se u saopštenju.

Iz Štaba za vanredne situacije opštine Lebane ističu da će stanovništvo biti redovno informisano o svim bitnim činjenicama i daljim koracima i apeluju na građane da budu oprezni i sarađuju sa nadležnim službama.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: POPLAVE U MILANU: Pogledajte kako izgledaju ulice posle obilnih padavina

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PROŠLO JE 40 GODINA OD SNIMKA: Evo kako izgleda danas mali Voja (FOTO)

PROŠLO JE 40 GODINA OD SNIMKA: Evo kako izgleda danas mali Voja (FOTO)