UVEDENA VANREDNA SITUACIJA U OVOJ OPŠTINI: Apel građanima da budu oprezni
VANREDNA situacija proglašena je danas na celoj teritoriji opštine Lebane zbog izlivanja odvodnih kanala, potoka i reke Jablanice na izlazu iz Lebana usled velikih padavina, saopštio je Štab za vanredne situacije ove opštine, a preneli su lokalni mediji.
Nadležne službe su na terenu i preduzimaju sve neophodne mere zaštite i spasavanja stanovništva i imovine, navodi se u saopštenju.
Iz Štaba za vanredne situacije opštine Lebane ističu da će stanovništvo biti redovno informisano o svim bitnim činjenicama i daljim koracima i apeluju na građane da budu oprezni i sarađuju sa nadležnim službama.
(Tanjug)
