DAROVI VIŠEDETNIM PORODICAMA I SAMO HRANIM RODITELJIMA: Dobrotvorna akcija Eparhije Bačke

Ljiljana Preradović

18. 11. 2025. u 13:47

U SVETLOSTI praznika svetog velikomučenika Dimitrija, a u susret prazniku Obnovljenja hrama svetog velikomučenika Georgija, sa blagoslovom Mitropolita bačkog gospodina dr Irineja, dobrotvorna ustanova Eparhije bačke „Vladika Platon Atanckovićˮ darivala je pakete sa prehrambenim i konditorskim proizvodima višedetnim porodicama i samohranim roditeljima.

ДАРОВИ ВИШЕДЕТНИМ ПОРОДИЦАМА И САМО ХРАНИМ РОДИТЕЉИМА: Добротворна акција Епархије Бачке

FOTO: Eparhija Bačka

 Paketi su podeljeni u Novom Sadu, Veterniku, Čeneju, Futogu, Temerinu, Kaću, Budisavi, Kulpinu Magliću, Stepanovićevu, Kisaču, Zmajevu, Ravnom Selu, Bačkom Jarku, Sirigu i Bečeju. Deljenje paketâ je realizovano u saradnji sa sveštenicima na području Novog Sada, Bečeja i arhijerejskog namesništva novosadskog drugog.

FOTO: Eparhija Bačka

U pripremi paketa  za darivanje učestvovali su  učenici osnovnih i srednjih škola kao i studenti, svedočeći svoju veru i ljubav prema Bogu i bližnjem na delu, čime su dali svoj doprinos da se ovo blagosloveno delo realizuje kao izraz ljubavi i brige Crkve prema čoveku.

FOTO: Eparhija Bačka

Ova akcija je deo aktivnosti Dobrotvorne ustanove u okviru projekta „Milosrđeˮ, koji se realizuje uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

