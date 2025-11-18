DAROVI VIŠEDETNIM PORODICAMA I SAMO HRANIM RODITELJIMA: Dobrotvorna akcija Eparhije Bačke
U SVETLOSTI praznika svetog velikomučenika Dimitrija, a u susret prazniku Obnovljenja hrama svetog velikomučenika Georgija, sa blagoslovom Mitropolita bačkog gospodina dr Irineja, dobrotvorna ustanova Eparhije bačke „Vladika Platon Atanckovićˮ darivala je pakete sa prehrambenim i konditorskim proizvodima višedetnim porodicama i samohranim roditeljima.
Paketi su podeljeni u Novom Sadu, Veterniku, Čeneju, Futogu, Temerinu, Kaću, Budisavi, Kulpinu Magliću, Stepanovićevu, Kisaču, Zmajevu, Ravnom Selu, Bačkom Jarku, Sirigu i Bečeju. Deljenje paketâ je realizovano u saradnji sa sveštenicima na području Novog Sada, Bečeja i arhijerejskog namesništva novosadskog drugog.
U pripremi paketa za darivanje učestvovali su učenici osnovnih i srednjih škola kao i studenti, svedočeći svoju veru i ljubav prema Bogu i bližnjem na delu, čime su dali svoj doprinos da se ovo blagosloveno delo realizuje kao izraz ljubavi i brige Crkve prema čoveku.
Ova akcija je deo aktivnosti Dobrotvorne ustanove u okviru projekta „Milosrđeˮ, koji se realizuje uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.
