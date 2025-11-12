OVO JE NOVI KOMANDANT GRANIČARA: Prošao put od pozornika do savetnika ministra policije

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova saopštava da je rešenjem direktora policije, danas, za načelnika Uprave granične policije postavljen pukovnik policije Dragiša Simić, dok je dosadašnji načelnik Uprave granične policije pukovnik policije Dragan Samolovac, rešenjem ministra unutrašnjih poslova postavljen na mesto savetnika ministra.

Dragiša Simić rođen je 1970. godine u Prištini, Srednju školu unutrašnjih poslova završio je u Vučitrnu, s zatim i Pravni fakultet u Banja Luci.

Profesionalnu karijeru započeo je 1990. godine u Prištini, a od 1999. godine službu nastavlja u Kopnenoj zoni bezbednosti.

U Saobraćajnu policijsku ispostavu za državne puteve u Beogradu prelazi 2002. godine, a 2009. godine je postavljen za komandira stanice u ovoj saobraćajnoj policijskoj ispostavi.

Za načelnika Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije postavljen je 2010. godine, a od 2014. nastavio obavljanje dužnosti u Direkciji policije kao kordinator.

U Upravu granične policije prešao je 2021. godine, a nakon toga je, 2025. godine, postavljen za savetnika ministra unutrašnjih poslova.

Pukovnik policije Dragiša Simić je kroz karijeru prošao sve linije rada i obavljao brojne dužnosti, od policajca do načelnika. Više puta u toku karijere je nagrađivan i pohvaljivan, a dobio je status borca prve kategorije.

Oženjen je i otac četvoro dece.

Dosadašnji načelnik Uprave granične policije pukovnik policije Dragan Samolovac, postavljen je, danas, rešenjem ministra unutrašnjih poslova na mesto savetnika ministra u Kabinetu ministra.

Rođen je 1972. godine u Zrenjaninu, završio je Srednju vojnu školu Kopnene vojske u Sarajevu i Zadru, Višu školu unutrašnjih poslova u Zemunu, kao i Fakultet civilne odbrane u Beogradu.

Profesionalnu karijeru započeo je 1991. godine kao podoficir u Vojsci Jugoslavije.

Od 1998. godine je obavljao niz dužnosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS počev od dužnosti inspektora i šefa Odseka u Odeljenju za javni red i mir u Upravi policije PU za grad Beograd, a zatim i inspektora u Službi generalnog inspektora MUP.

U Upravi za strance PU za grad Beograd od 2008. godine obavljao je dužnosti šefa odseka i načelnika Odeljenja, pomoćnika načelnika i načelnika Uprave za strance.

Za načelnika Uprave granične policije u Direkciji policije postavljen je 2023. godine.

Oženjen je i otac jednog deteta.