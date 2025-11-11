DIGITALNI VOZAČKI DOSIJE STARTUJE SUTRA: Evo koje sve novine donosi vozačima u Srbiji - ovih 10 stavki biće zapisano

DIGITALNI vozački dosije počeće da se primenjuje od sutra, 13. novembra. To znači da će svako ko ima nalog na e-Upravi moći da koristi novu uslugu - digitalni vozački dosije sa uvidom u sve počinjene prekršaje i izrečene kaznene mere, ali i da se, bez odlaska u MUP, izjasni ko je upravljao njegovim vozilom u vreme kada je neki prekršaj zabeležen sistemom za automatsko otkrivanje. Šta to konkretno znači i kako se koristi objašnjava načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova počeće sa novim radom, to jest, krenuće se sa prvom fazom digitalizacije postupaka rada saobraćajne policije, a pre svega ćemo sada ponuditi dve usluge gde će građani imati velike benefite - objašnjava načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević za portal Autoinfo.

Vozači će moći da pogledaju saobraćajne prekršaje

Kako ističe, pre svega, jedan od benefita digitalnog vozačkog dosijea jeste pregled saobraćajnih prekršaja koji će u svakom trenutku i na svakom mestu, svi građani koji imaju nalog na e-Upravi, moći da vide da li imaju saobraćajne prekršaje.

Takođe, moći će da vide u kom statusu je taj prekršaj, da li je aktivan ili okončan.

- Moći će da vide i zaštite mere, da li su imali uplate tj. da li su izvršili uplate, da li su uplate legle, moći će da vide kaznene poene - dodaje Lakićević.

Pored toga, prema najavi MUP, građani u ovoj situaciji moći će i da vide kada su učinili ili kada je dokumentovan saobraćajni prekršaj automatskom kontrolom saobraćaja ili automatskom detekcijom prekršaja, kao i ko je upravljao njihovim vozilom u momentu činjenja tog prekršaja.

- To je jedna usluga koja će takođe biti na nalogu e-Uprave gde će građani moći da se izjasne da li su oni upravljali vozilom, a i pored toga će moći da kažu ko je upravljao vozilom i overenu izjavu notara da pošalju Ministarstvu unutrašnjih poslova, naravno bez dolazaka na šalter MUP - dodaje Lakićević.

Šta će sve građani moći da vide u digitalnom dosijeu

Da sumiramo, u digitalnom vozačkom dosijeu, prema najavama MUP, građani, odnosno vozači, moći će da imaju uvid u sledeće stavke:

da li su imali saobraćajne prekršaje, uključujući i one koji su uočeni utomatskom kontrolom saobraćaja ili automatskom detekcijom prekršaja

u kom statusu je taj prekršaj, da li je aktivan ili okončan

zaštite mere

da li su imali uplate tj. da li su izvršili uplate

da li su uplate legle

kaznene poene

kada su učinili prekršaj

kada je dokumentovan prekršaj

da se izjasne da li su oni upravljali vozilom

kažu ko je upravljao vozilom

Kako ističe, do sada građani su mogli da pogledaju uvid u stanje i broj kaznenih poena zaštitnih mera, isključivo dolaskom u prostorije policijske stanice, podnošenjem zahteva, a zatim da uplate taksu. I ne samo to. Bilo je potrebno sačekati obradu podataka službenih lica koja rade na obradi saobraćajnih prekršaja ili Upravi za upravne poslove koje obrađuju kaznene poene.

Šta bi trebalo da postoji u vozačkom dosijeu:

Kako su mediji ranije pisali u digitalnom dosijeu vozača, a koji je ranije najavljen u sklopu novog Zakona o bezbednosti saobraćaja, trebalo bi da se nađu sledeće stavke:

osnovne identifikacione podatke o vozaču

podatke o eventualnim zdravstvenim ograničenjima (koja se već sada upisuju u vozačku dozvolu)

istoriju vozača, odnosno podatke o ranijem nesavesnom ponašanju u saobraćaju - prekršajnu ili krivičnu osuđivanost

podatke o vremenu kažnjavanja i vrsti prekršaja

"Jednim klikom do informacija o kaznama"

- U ovoj situaciji ćete to moći jednostavnim klikom na mobilnom telefonu ili na svom računaru, ako imate nalog na e-Upravi, vrlo jasno i za vrlo kratko vreme da imate uvid - ističe Lakićević.

Kako dodaje, ova novina je benefit i za prekršajni postupak, kada je reč o drugoj usluzi, a to je usluga koja omogućava da se vozači izjasne online na e-Upravi ko je upravljao vozilom u momentu činjenja prekršaja, koji je dokumentovan automatskom detekcijom prekršaja.

- Znači opet ne morate da idete u prostorije policijske stanice, po mestu izvršenja prekršaja, da kažete da ste vi upravljali, ili da kažete da vi niste upravljali, nego da je upravljao neko drugi vašim vozilom, pa onda da odete kod notara, pa da to ponovo uradite - dodaje.

Na ovaj način, kako ističe, skraćen je čitav postupak.

Od nove godine novina: "Sklapanje sporazuma o prekršajima bez odlaska u MUP"

- Učinili veliki pomak da digitalizujemo i da smanjimo kako dolazak, ali i vreme koje u današnje vreme svi imamo sve manje i manje, a naravno i da se uklope u savremene tendencije, savremene tokove i savremene tehnologije, da digitalizujemo sve naše postupke. I ovo je samo početak, ja mogu da najavim da ćemo od nove godine moći da sklapamo i sporazume preko portala e-Uprave što su novine, evo ekskluzivno ćete imati i tu vest, znači da ćete moći da sklapate sporazume za prekršaj za koji su sklapanje sporazuma dozvoljeni bez odlaska u prostorije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Za kraj, kako ističe Lakićević, novine, kada je reč od digitalnom vozačkom dosijeu, nastale u sklopu saradnje između Ministarstva unutrašnjih poslova, e-Uprave i svih drugih ministarstava i ministarstva pravde i ovo je samo početak novih usluga.

