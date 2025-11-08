KAD SE OČEKUJE PRESTANAK PADAVINA: Pogledajte šta nam donosi najnovija vremenska prognoza (FOTO)

RHMZ je objavio novu meteorološku najavu za vikend.

Foto: N: Živanović

Danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima povremeno i jak istočni i jugoistočni, uveče u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni. Najviša temperatura od 8 do 15 °S.



Foto: Printskrin/RHMZ

VREME NAREDNIH DANA

U nedelju i ponedeljak pretežno oblačno, povremeno sa kišom.

U utorak delimično razvedravanje, a sasvim slaba kiša moguća je još ponegde na istoku i jugu.

Od srede suvo sa sunčanim periodima, a prema kraju sedmice i malo toplije.