KAD SE OČEKUJE PRESTANAK PADAVINA: Pogledajte šta nam donosi najnovija vremenska prognoza (FOTO)

V.N.

08. 11. 2025. u 07:41 >> 07:49

RHMZ je objavio novu meteorološku najavu za vikend.

Foto: N: Živanović

Danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima povremeno i jak istočni i jugoistočni, uveče u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni. Najviša temperatura od 8 do 15 °S. 

Uveče postepeni prestanak padavina. 
 

Foto: Printskrin/RHMZ

VREME NAREDNIH DANA

U nedelju i ponedeljak pretežno oblačno, povremeno sa kišom.

U utorak delimično razvedravanje, a sasvim slaba kiša moguća je još ponegde na istoku i jugu.

Od srede suvo sa sunčanim periodima, a prema kraju sedmice i malo toplije.

