PATRIJARH Porfirije danas će u Hramu Svetog Save na Vračaru služiti parastos postradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu

Foto: Zoran Jovanović Mačak

Patrijarh spomenuo imena nastradalih Novosti - Večni pomen, Bog da dušu oprosti, slugama Božijim Nemanji, Anđeli, Sari, Valentini, Đorđu, Milici, Milošu , STefanu, Sari, Goranki, Vukašinu, Milevi, Đuri, Vasku, Anji i Vukašinu i da im podari carstvo nebesko. A njihovim srodnicima, svima bliskima, i prijateljima neka Gospod daruje utehu i nadu u vaskrsenje i život večni. Opet, Gospod svima nama, duhovnoj deci Sv. Save neka podari mir, mir najpre u svakome od nas, onda i mir među nama Novosti

Foto: Printskrin

Stigao je i predsednik Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Hram Sv. Save, zajedno sa njim je i premijer Đuro Macut, lider SNS Miloš Vučević i predsednica Skupštine Ana Brnabić.

Foto: Zoran Jovanovic

Foto: Novosti

Počeo je parastos za nastradale

Pristigli su i ministri Bratislav Gašić, Marko Đurić, Ivica Dačić..

Veliki broj ljudi došao je u Hram Svetog Save na parastos stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je izjavio u obraćanju građanima da će danas, na godišnjicu pada nadstrešnice u Novom Sadu, otići u crkvu i zapaliti sveću za svakog od 16 nastradalih u toj tragediji i pozvao sve ljude da to isto učine, kao i da iskažu poštovanje prema njima i jedni prema drugima, i da dan protekne mirno.