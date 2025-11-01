uživoPARASTOS ZA NASTRADALE U NOVOM SADU U HRAMU SVETOG SAVE: Prisustvuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić (FOTO/VIDEO)
PATRIJARH Porfirije danas će u Hramu Svetog Save na Vračaru služiti parastos postradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu
Stigao je i predsednik Vučić
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Hram Sv. Save, zajedno sa njim je i premijer Đuro Macut, lider SNS Miloš Vučević i predsednica Skupštine Ana Brnabić.
Počeo je parastos za nastradale
Pristigli su i ministri Bratislav Gašić, Marko Đurić, Ivica Dačić..
Veliki broj ljudi došao je u Hram Svetog Save na parastos stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je izjavio u obraćanju građanima da će danas, na godišnjicu pada nadstrešnice u Novom Sadu, otići u crkvu i zapaliti sveću za svakog od 16 nastradalih u toj tragediji i pozvao sve ljude da to isto učine, kao i da iskažu poštovanje prema njima i jedni prema drugima, i da dan protekne mirno.
